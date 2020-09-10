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Oxford aşısının neden durdurulduğu ortaya çıktı!
Oxford Üniversitesi ile birlikte AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı, bir gönüllüde bazı yan etkiler görülmesi sonucu askıya alınırken, olayın detayları ortaya çıktı. Yapılan açıklamada ismi açıklanmayan bir gönüllüde test sonrasında "ciddi nörolojik semptomlar" belirlendi.
Oxford aşısının neden durdurulduğu ortaya çıktı!
10 Eylül 2020 10:50 - Cumhuriyet
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Koronavirüsle mücadelede birçok ülke, enstitü ve şirket ilaç ve aşı denemeleri yapıyor. 

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı süreci ise bir gönüllüde görülen “yan etki” sebebiyle askıya alınmıştı. Uluslararası kamuoyunda gündem olan bu gelişmenin detayları da günler sonra ortaya çıktı.

NÖROLOJİK SEMPTOM GÖSTERMİŞ
ABD medyası AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot’nun yatırımcılara ve hissedarlara açıklama yaptığını yazdı. Hissedarlara açıklama yapan Soriot, aşıyı İngiltere’de gönüllü olarak deneyenlerden bir kadının deneme sürecinde “çok ciddi nörolojik semptomlar” gösterdiğini açıkladı.

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Oxford Üniversitesi'ndeki aşı çalışması durduruldu

Daha önce tespit edilemeyen bir nörolojik rahatsızlık ortaya çıktığını belirten Soriot, böylelikle denemelerin küresel ölçekte durdurulmasına karar verdiklerini söyledi.

BİR GÖNÜLLÜ MS OLDU
ABD merkezli tıp ve sağlık haberleri yapan Statnews.com’da yer alan haberlerde AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin Temmuz ayında da bir nörolojik vakayla karşılaştıkları ortaya çıktı. Fakat o vakanın durumunun multiple sklerosis (MS) hastalığına dönüştüğünü ve bunun sebebinin aşı olmadığı kaydedildi.

Soriot, aşının ne zaman hazır olacağıyla ilgili net bir tarih vermezken, “Kimsenin kullanmak istemeyeceği bir aşı çok da faydalı değildir” dedi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus asi denemeleri norolojik semptom oxford

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