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Oxford Üniversitesi: Aşının çocuklardaki denemeleri durduruldu
Oxford Üniversitesi, ilaç şirketi AstraZeneca ile geliştirdikleri koronavirüs aşısının çocuklardaki denemesini kan pıhtılaşması sebebiyle durdurdu.
Oxford Üniversitesi: Aşının çocuklardaki denemeleri durduruldu
07 Nisan 2021 10:15 -
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Oxford Üniversitesi, Oxford-AstraZeneca aşısının çocuklardaki deneme çalışmalarının durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Pediatrik klinik testlerde güvenlik endişesi olmasa da yeni denemeler öncesinde, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA), yetişkinlerde bildirilen nadir tromboz/trombositopeni (kan pıhtılaşması) vakalarına ilişkin incelemesi hakkında ek bilgi bekliyoruz" dendi

Bazı Avrupa ülkeleri, aşının kullanımını yaşa göre sınırlandırmıştı

Üniversite, şubattaki açıklamasında, 6-17 yaş arası 300 gönüllünün katılacağı denemeler yapacaklarını açıklamıştı.

MHRA, İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısı olan 18,1 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı geliştirdiğini ve bunlardan 7'sinin 24 Mart itibarıyla öldüğünü duyurmuş, ancak şu anda kan pıhtısı oluşması ile aşı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığı belirtilmişti.

Bazı Avrupa ülkeleri, kan pıhtılaşması yaptığı gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.

Anahtar Kelimeler:

oxford-astrazeneca

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