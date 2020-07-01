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Oxford Üniversitesi’nden aşı açıklaması: En kötüsüne hazırlanın
İngiltere’de aşı çalışmalarının merkezinde olan Oxford Üniversitesi, geliştirdikleri aşının koruma sağlayacak düzeyde bağışıklık tepkisi sağladığını belirtti. Ancak, üniversite daha önce aşının eylül ayında hazır olacağına dair söylemlerini geri çekerek, “Aşının kışın hazır olacağını varsaymayın. En kötüsüne hazırlıklı olun” açıklamasını yaptı.
Oxford Üniversitesi’nden aşı açıklaması: En kötüsüne hazırlanın
01 Temmuz 2020 18:48 - NTV
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200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle 510 bini aşkın kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı 10 milyon 600 bini aştı. Altı ay önce Çin’in Wuhan kentinde başlayan pandemi nedeniyle ölü ve vaka sayısı her geçen gün artarken küresel çapta aşı geliştirmek için 135 ayrı çalışma yürütülüyor. Potansiyel aşılardan 8’i Çin’de olmak üzere 12 tanesi insanlar üzerinde deneniyor.

"AŞIYA GÜVENMEYİN, EN KÖTÜSÜNE HAZIRLANIN"
İlk sonuçları umut vaat eden ve şu anda insan deneylerinde üçüncü aşamada bulunan Oxford Üniversitesi, geliştirdikleri potansiyel aşıya ilşkin bir açıklama yaptı. Reuters’ın haberine göre, aşı çalışmalarının başında bulunan ve daha önce aşının eylül ayında hazır olabileceğini söyleyen Profesör Sarah Gilbert, “Aşının kış aylarında hazır olacağını varsaymayın. En kötüsüne hazır olun” diyerek, insanların salgından korunmak için sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini devam ettirmesini istedi. 

GRİP AŞISI OLMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Bununla birlikte, İngiltere’deki vatandaşların kış aylarından önce grip aşısı olmasının çok önemli olduğu, bu şekilde hastanelerdeki yanlış Covid-19 başvurularının önüne geçilebileceği bildirildi.

COVİD-19'A KARŞI BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ SAĞLADI
Öte yandan, Profesör Gilbert, şu ana kadar yapılan çalışmalarda potansiyel aşının koruma sağlayacak düzeyde bağışıklık tepkisi yarattığını gördüklerinden mutlu olduklarını belirterek, üçüncü aşama deneylerinin 8 bin gönüllü üzerinde devam ettiğini söyledi. Gilbert, aşının hazır olacağı tarihin deney sonuçlarına bağlı olduğunu ve şu anda bir zaman çizelgesi veremeyeceğini söyledi.

Gilbert, ayrıca ABD’den aşı ithalatına bel bağlamak istemediklerini belirterek ABD’deki aşılama sırasının oldukça uzun sürmesini beklediklerini açıkladı.

Oxford Üniversitesi’nin hazırladığı AZD1222 adlı aşının dağıtımı AstraZeneca tarafından yapılacak. İngiltere merkezli firma, geçen ay 400 milyon doz aşının Almanya, Fransa ve Hollanda’ya dağıtımı için anlaştı. Öte yandan, aşının ilk 100 milyon dozunun öncelikli olarak üretici İngiltere’de, 400 milyon dozunun ise ABD’de dağıtımı iki ay önce kararlaştırılmıştı.
 

Anahtar Kelimeler:

corona virus pandemi vaka sayisi asi grip asisi

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