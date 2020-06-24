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Oxford Üniversitesi’nin aşısı 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Dünyada yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölümler 480 bini aşarken, İngiltere’de aşı çalışmalarının merkezinde olan Oxford Üniversitesi’nden umutlandıran bir haber geldi. Şu anda insan denemelerinin üçüncü aşamasında olan aşının corona virüse karşı daha güçlü antikor üretilmesi için MMR (Kızamık, kabakulak, kızamıkçı) aşısına benzer bir biçimde iki doz halinde uygulanabileceği açıklandı. Öte yandan, aşının Ekim ayında dağıtılabileceği öngörülüyor.
Oxford Üniversitesi’nin aşısı 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
24 Haziran 2020 14:33 - NTV
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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son yaptığı açıklamaya göre, 200’ün üzerinde ülkede ve bölgede 9 milyon 300 bini aşkın kişiyi enfekte eden yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisine karşın küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Bu aşılardan 8’i ise insan deneyleri aşamasında bulunuyor. İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği corona virüs aşına ilişkin yeni bir gelişme kaydedildi. Araştırmacılar aşının iki ayrı doz olarak uygulandığına virüse karşı çok daha güçlü bir bağışıklık tepkisi geliştiğini açıkladı.

Bilim insanları, domuzlar üzerinde aşıyı iki aşamalı olarak denedi. “Öncü” adı verilen ilk aşıllama iki ay önce gerçekleşti. 28 gün sonra yeniden aşılanan domuzların ürettiği antikor düzeylerinin çok daha fazla yükseldiği belirtildi. Çalışmayı geçekleştiren Profesör Simon Graham, domuzların insanlara benzer bir metabolik hıza ve antikor tepkisine sahip olduğunu belirterek, insanlarda da benzer bir sonuç almayı umduğunu belirtti.

KORUYUCULUĞU 6 AY İLE 2 YIL ARASINDA OLACAK
Bununla birlikte, bilim insanları potansiyel bir aşının Covid-19’a karşı ne kadar koruyacağına ön göremiyor. Virüsün sürekli mutasyona uğradığı bilindiğinden muhtemel bir aşının koruyuculuğunun en fazla 6 ay ile 2 yıl arası koruyucu olabileceği düşünülüyor.

MİLYONLARCA DOZ DAĞITILACAK
Bununla birlikte Oxford Üniversitesi Profesörlerinden Dr. Adrian Hill, en iyi ihtimalle aşının Ekim ayında dağıtılabileceğini bildirdi. Oxford Ünviersitesi tarafından aşı denemelerinin Ağustos’ta tamamlanacağı öngörülüyor. Bu kapsamda üniversiteyle anlaşma yapan AstraZeneca milyonlarca doz aşının küresel çapta dağıtımını yapacak. Cambridge merkezli firma, Cumartesi günü 400 milyon doz aşının Almanya, Fransa ve Hollanda’ya dağıtımı için anlaştı. Öte yandan, aşının ilk 100 milyon dozunun öncelikle olarak üretici İngiltere’de, 400 milyon dozunun ise ABD’de dağıtımı geçen ay kararlaştırılmıştı.

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