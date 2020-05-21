Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşısı başarılı olursa eylülde üretime geçilebilir
İlaç şirketi AstraZeneca, testlerin başarıyla sonuçlanması halinde aşıdan ilk etapta 400 milyon doz üretileceğini, bu yıl ve gelecek yıl toplamında ise 1 milyar aşı üretim kapasitesine ulaşılabileceğini duyurdu.
Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşısı başarılı olursa eylülde üretime geçilebilir
21 Mayıs 2020 15:04 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İlaç şirketinden yapılan açıklamada, testlerin başarıyla sonuçlanması halinde ilk etapta “AZD1222” adı verilen aşıdan 400 milyon doz üretilebileceğini, bu yıl ve gelecek yıl ise toplam 1 milyar aşı üretim kapasitesine ulaşılabileceğini belirtti.

AstraZeneca’nın açıklamasında, potansiyel aşı üretiminin birden fazla ülkede yapılabileceği, Hindistan Serum Enstitüsü gibi farklı ülkelerdeki sağlık birimleri ile ortaklıklar kurulabileceğini kaydetti.

Öte yandan şirketten yapılan açıklamada, insanlar üzerinde testleri devam eden aşının başarılı sonuç vermeme ihtimalini de bulunduğu belirtildi.

Daha önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse bağışıklık kazandıracak bir aşının hiçbir zaman bulunamayabileceğini söylemişti.

Geçen ay Oxford Üniversitesinin, yeni tip koronavirüse karşı geliştirmeye çalıştığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AstraZeneca’nın Üst Yöneticisi Pascal Soriot, “Virüsü yenmemiz için acilen aşıya ihtiyacımız var.” ifadesini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

astrazeneca koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.