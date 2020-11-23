Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısının etkinliğini açıkladı: Yüzde 70

Oxford ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının virüse karşı korumada yüzde 70 etkili olduğu açıklandı.
Reuters'ta yer alan habere göre, AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen yeni koronavirüs aşısının, iki çalışma segmentinde virüse karşı korumada ortalama yüzde 70 verimlilik gösterdiğini duyurdu.
İngitere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford aşısını, verilerin gösterdiği harika bir haber olarak yorumladı.
Bakan Hancock, "100 milyon dozumuz var. Dağıtımın büyük kısmı yeni yılda olacak" dedi.