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Öykü Arin için Sağlık Bakanlığına çağrı: 'Acilen taramaların yapılması için çözüm bulmanızı istiyoruz'
Antalya'da, annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın ailesi ve "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası gönüllüleri, donörlere ait kan örneklerinin laboratuvarlarda işlenerek sisteme girilmesi için Sağlık Bakanlığına çağrı yaptı.
Öykü Arin için Sağlık Bakanlığına çağrı: 'Acilen taramaların yapılması için çözüm bulmanızı istiyoruz'
19 Haziran 2019 - AA
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Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen Öykü Arin'in dayısı Erbil Şen ve kampanya gönüllüleri, kök hücre bağışçısı olanlardan toplanan 100 bine yakın numunenin yanı sıra yeni bağışçılardan alınan örneklerin bir an önce taranması talebinde bulundu. 

Grup adına açıklama yapan Erbil Şen, yeğeninin 6 aydır Antalya'da tedavi gördüğünü, babadan yapılan naklin başarısız olması durumunda tek umudun yabancı bir donör olduğunu belirtti.

Öykü ve lösemi hastaları için geçen her dakikanın çok önemli olduğunu ifade eden Şen şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığında işlenmeyi bekleyen 100 bin kan örneğinin ve yeni bağış yapılan numunelerin içinde belki de Öykü'nün ve Öykü gibi nakil bekleyen hastaların genetik ikizleri var. Ancak bu numuneler laboratuvarda işlenmeyi bekliyor.

Söz konusu 100 bine yakın kan örneğinin işlenmemiş olması bizleri çok endişelendiriyor. Sağlık Bakanlığına aylık sekiz bin beş yüz olan inceleme kapasitesini yirmi beş bine çıkardıkları için tüm lösemili hastalar adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Ancak halen yeterli değil.

Buradan Sayın Sağlık Bakanına sesleniyoruz. Tedavi edilebilir bir hastalık olan lösemi ile ilgili Öykü Arin ve tüm lösemili hastalara umut olmanızı ve bizlerin umudunu artırmanızı, acilen taramaların yapılması için çözüm bulmanızı istiyoruz."

Anahtar Kelimeler:

oyku arin saglik bakanligi fahrettin koca

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