Öykü Arin'den doktorlarına sitemli şarkı: 'Vedat doktor bana iyi bakar ama ...'

İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı.

Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Antalya'daki özel hastanede, 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Yapılan testler sonucu naklin tutmadığı açıklandı.

Bunun üzerine fazla zaman kaybetmemek için 3 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. 13'üncü günde, Öykü Arin'e babasından nakledilen iliğin yüzde 98,5 oranında tuttuğu açıklandı.

DOKTORLARI İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ

Tedavisi halen devam eden Öykü Arin, doktorları için gitarıyla şarkı söyledi. Anne Eylem Şen Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öykü Arin’in doktorları için söylediği şarkının sözlerini paylaştı. Yazıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

”Öykü Arin şu ara çok sevgili doktorlarımıza şarkı yapmakla meşgul. Vedat Hocayı pek çok sever ama anlaşamadıkları mühim bir konu var. Ve işte sözler: ‘Vedat doktor bana iyi bakar ama hiç hiç jelibon vermez ki! Vedat doktor biraz gidince, Akif Hoca hemen izin verir! Hayriye gizli gizli jelibon verir."