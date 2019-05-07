Özel hastane sahibinin hekimi dolandırdığı iddiası: Mal varlıklarına haciz geldi

İddiaya göre, Korkut’un yeni çalıştığı hastaneye giderek borcunu veren S.Ö. burada doktordan aldığı boş imzalı kağıdı sahte senet haline getirerek Korkut’a 753 bin lira değerinde icra başlattı. Doktorun şikâyetçi olması üzerine S.Ö. ve birlikte hareket ettiği 4 kişiye dava açıldı.

Sabah Gazetesinde yer alan Atakan Irmak'ın haberinde yer alan iddiaya göre, Kadın Doğum Uzmanı olan Nadide Korkut, 2001 ile 2010 yılları arasında görev yaptığı Bahçelievler'deki özel bir hastaneye 6 ay boyunca haklarını alamadığı gerekçesiyle dava açtı. İş mahkemesi 2014 yılında hastanenin doktor Korkut'a 253 bin lira ödemesine hükmetti.

HASTANEYE GİDİP, BOŞ KÂĞIT İMZALATTI

Doktor Nadide Korkut daha sonra başka bir hastanede çalışmaya başladı. 20 Şubat 2015 günü Korkut'un eski çalıştığı hastanenin sahiplerinden S.Ö. hastanenin muhasebecisi ve hastane müdürünü yanına alarak Korkut'un çalıştığı hastaneye gitti. Burada Korkut'a ödemesi gereken 253 bin liranın 200 bin lirasını banka hesabına yatırdığını, 53 bin lirayı da elden verip borcu kapatmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Korkut hesabını kontrol edince 200 bin liranın hesabına yatmış olduğunu gördü. Herhangi bir şüphe duymayan doktor 53 bin liranın da elden ödenmesi nedeniyle, şüpheliler tarafından ibraname diye kendisine uzatılan 2 kâğıdı imzaladı. Ancak Korkut'un imzaladığı belgelerden biri boş kâğıt çıktı.

EVİNE VE ARABALARINA HACİZ GELDİ

Olaydan kısa bir süre sonra Nadide Korkut hakkında 753 bin TL değerinde senede imza attığı gerekçesiyle haciz olduğunu öğrendi. Avukatıyla durumu araştıran Korkut kendisine imzalatılan boş kâğıdın senet haline dönüştürüldüğünü anladı. Senet üzerinde esas alacaklı M. Ö. ve takip alacaklısı (ciro edilen) İ.H.Ş. isimli kişiler olarak gözüküyordu. Bu kişilerin de hastane sahibi S.Ö. ile arkadaşlık ve ticari ilişkileri olduğunu öğrendi. Daha sonra hesabına gönderilen 200 bin TL paranın makbuzunu inceleyince açıklama kısmında sanki kendisine borç olarak gönderilmiş gibi şerh düşüldüğünü gördü. Doktor Korkut bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'200 BİN LİRAYI BORÇ VERDİM'

Hastane sahibi S.Ö. ifadesinde o dönem yanında çalışan hastane müdürü P. B. ve muhasebecisi ile birlikte Doktor Korkut'un çalıştığı hastaneye giderek kendisine 253 bin TL ödediğini kabul etti. S.Ö. ifadesinde olayın iftira olduğunu söyledi. M.Ö. ise ifadesinde Korkut'un mali yönden sıkışık olduğunu, kendisinden borç istediğini, bunun üzerine Korkut'a 2014 yılında 753 bin TL borç verdiğini, karşılığında senet aldığını söyledi. Korkut'un bir süre sonra ev alacağını söyleyerek kendisinden 200 bin Lira borç para istediğini belirten M.Ö. bunun üzerine oğlunun hesabından Korkut'a 200 bin TL borç gönderdiğini anlattı.

SENET SAHTE ÇIKTI

İddianamede savcı S.Ö., P.B. ve H.G.'nin birlikte hareket ettiklerini belirterek para ödenirken ibraname alındığı inancı verilerek doktor Korkut'un bu şekilde aldatılıp, hastane ortamında, aynı zamanda hastaların bakıldığı muayene odasında kalabalık ve iş ortamının verdiği dikkat dağınıklığından istifade edilerek boş kağıda imza alındığını belirtti. Savcı gerçek ibraname yanında ayrıca alınmış boş imzalı kağıt kullanılarak tanzim edilen senedin Adli Tıp Fizik İhtisas Dairesi'nin raporuyla sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti. 5 şüpheli hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.