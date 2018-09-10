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Özel hastanede 6 yaşındaki çocuğa röntgen odasında cinsel istismar... Tekniker tutuklandı
İstanbul'da özel bir hastanenin röntgen odasında meydana gelen '6 yaşındaki kıza cinsel istismar' iddiasıyla ilgili iddianame tamamlandı. İstismar şüphesiyle tutuklanan tekniker kendisini, "Röntgen çekebilmek için dudaklarına dokundum. Makineyi de ben sanmış olabilir. Taciz iddiasını kabul etmiyorum" sözleriyle savundu
Özel hastanede 6 yaşındaki çocuğa röntgen odasında cinsel istismar... Tekniker tutuklandı
10 Eylül 2018 - Sputnik News
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İstanbul Esenler'de 31 Haziran'da gerçekleşen taciz olayıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırladığı iddianame tamamlandı.

Savcılık dosyasına göre; 6 yaşındaki H.Y. boğazındaki iltihap nedeniyle Esenler'de bulunan özel bir hastaneye anne ve babası ile birlikte gitti. Doktorun küçük kızın röntgen filmini istemesi üzerine baba V.Y., kızını radyoloji bölümüne götürdü. Şüpheli tekniker A.C.Ö., küçük kızı röntgen odasına alarak kapıyı kilitledi.
Sözcü gazetesinden Şeyma Ulusoy'un haberine göre, küçük kızdan gözlerini kapayıp ağzını açmasını isteyen A.C.Ö., ardından kızın gözlerini elleriyle kapatarak cinsel tacizde bulundu.

TEKNİKER TUTUKLANDI

İddianameye göre; 6 yaşındaki H.Y. gözlerini açması ile yaşadığı olayın şokuyla kapıda bekleyen babasına çığlık atarak seslendi. Bu arada hastanenin özel güvenlik görevlileri de yardıma koştu. Küçük kız röntgenini çeken erkek sağlık görevlisinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Güvenlik görevlilerince polise teslim edilmek üzere yakalanan tekniker, bir odaya kapatıldı. Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan şahıs, hastanenin arka kapısından çıkarılarak polis merkezine götürüldü.
Ailenin şikayetçi olmasının ardından gözaltına alınan A.C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma neticesinde, tekniker A.C.Ö. hakkında 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapsi istenerek dava açıldı.

'GÖZÜ KAPALI OLDUĞU İÇİN YANLIŞ ANLAMIŞ OLABİLİR'

Savcılık ifadesinde sanık A.C.Ö. yanlış anlaşıldığını söyleyerek, "Olay anında küçüğün bağırmasının sebebi, biz içerideyken filmi çekebilmek için çocuğun yüzünü statif denen aleti dayamam gerektiği için olmuş olabilir. Bu alete dayandığı sırada dudaklarının düzgün olması gerekiyordu. Küçük hasta sürekli dudaklarını içe doğru büküyordu. Bu da film çekimini engelliyordu. Elimle dudaklarına dokunup düzeltmeye çalıştığım sırada çığlık attı. Gözü kapalı olduğu için paniklemiş olabilir. Çocuk korkunca kapıyı açtım ve çocuğun bağırması ile kapıyı açmam arasındaki süre maksimum 15 saniyedir. Çocuğun ağzına dokunduğum için elimi cinsel organım zannetmiş olabilir. Gözü kapalı olduğu için yanlış anlamış olabilir" dedi.
Taciz iddiasıyla yargılanacak olan tekniker, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Anahtar Kelimeler:

nitelikli cinsel istismar

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Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

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Bu konuya yorum yazılmamıştır.
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