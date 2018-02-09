Özel hastaneler 'acil'i suistimal etmeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı’nın tüm uyarılarına rağmen özel hastanelerin acil servisleri vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Yüzlerce vatandaşın yaşadığı mağduriyetin son bir örneği ise AKŞAM muhabiri Şakir Aydın’ın başına geldi. Astım hastası olan Aydın, önceki akşam saat 23.00 sıralarında göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetiyle özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Eldivenin bile 4 kat ücretini aldılar

İşte, taksimetre gibi işleyen acil tuzağının detayları: SGK’lı olan Aydın’ın tansiyonu 19 çıktı. Göğüs ağrısı ve tansiyonunyüksekliği örtüşünce ‘kalp krizi’ şüphesi doğdu. Aydın, buna rağmen kırmızı alan yerine yeşil alan uygulamasına dâhil edildi. Tansiyonun düşmesi için iki adet 25 miligramlık Kapril dilaltı hapı verildi. Ancak hastane protokol dökümünde iki yerine üç tablet fatura edildi.

EKG 15 TL, 1 iĞNE iÇiN 4 MALZEME!

Bu gelişmeler yaşanırken acil doktoru kalp krizi riskine karşı EKG istedi. Çekilen EKG’nin herhangi bir hayati tehlike oluşturmadığını söyleyen doktor, tansiyonunun düşmesi için 15 dakika kadar beklenmesini söyledi. Daha sonra yapılan ikinci kontrolde tansiyonun normale döndüğü belirtildi.

Hastanenin ücret takip formunda EKG ücreti 15 TL olarak yansıtıldı. Aydın’ın çektiği ağrıları nedeniyle sıkıntısını dile getirmesi üzere kas gevşetici iki adet ilaç kullanılarak tek bir kez enjeksiyon işlemi yapıldı. Ancak Hasta Ücret Takip Formu’nda bu işlem için 4 adet medikal malzeme girişi yer aldı.

KIRMIZI ALAN HASTALARI

Travma/kardiyak resusitasyon.

Şok tedavisi.

Ciddi solunum distresi yönetimi.

Cerrahi öncesi stabilizasyon.

Üst solunum yolu obstrüksiyonu, stridor.

Yaşama tehlikeye sokacak kanama.

Baş, boyun, göğüs, karın, rektum ya da vajene

penetre yaralanma.

Tansiyon pnömotoraks.

Hızla gerileyen bilinç düzeyi ya da koma

%30-50 I-II derece yanık.

28-32 derece hiportermi.

Omurilik travması (nörolojik bulgu+).

Açık uzun kemik kırıkları.

Status epileptikus.

TABELADA VAR UYGULAMADA YOK

AKŞAM Gazetesi muhabiri Şakir Aydın, gerekli işlemlerin ardından hastaneden taburcu edildi. Ücretsiz acil muayenesi beklerken 68.48 TL’lik faturayla karşılaşan Şakir Aydın, neden ücret alındığını hastane görevlisine sordu. Muayene ve yapılan diğer işlemlerin ücretli olduğunu söyledi. Oysaki hastanenin girişindeki ‘Hangi hallerde ücret alınmayacağının yer aldığı tabloda ‘Kardiyovasküler’ vakalarla ilgili not yer alıyordu...

ŞİKAYETLER YAĞMUR GİBİ!

Özel acillerde ücret ödeyen çok sayıda vatandaş feryatlarını internet forumlarında dile getiriyor. İşte o şikâyetlerden bazıları:

KESiLEN PARMAĞA 500 TL DiKiŞ PARASI!

25 Ocak 2018 tarihinde bir özel hastanenin acil servisine giden bir vatandaş yaşadığı mağduriyeti, “Kardeşim ev kazasıyla parmağını kesti. Acil servise gittiğimizde normalde para almaması gereken acil servis bizden parmak dikişi için 500 TL talep etti. Böyle bir para vermeyeceğimizi durumun acil olduğunu söylediğimizde ise dikiş atmayı reddettiler” dedi.

‘BiZiM iŞLEYiŞiMiZ BÖYLE’ DİYORLAR

Epilepsi nöbeti geçiren bir vatandaş acil serviste yaşadığı sıkıntıyı, “Hemen hemen ayda bir kere yaşadığım bu durum oksijen ve serum verilmesi sonucunda normale dönüyordu. Hepimizin bildiği üzere epilepsi hastaları kırmızı alanda muayene edilir. Benden 70 TL gibi bir ücret talep ettiler. Karşı çıktığımda ise “Bizim işleyişimiz bu şekilde almak zorundayız “dediler ve mecburen ödemek zorunda kaldım” diyerek anlattı.

SSK EMEKLİSİNDEN BİLE FARK ALINDI

Bir başka hasta ise, “Pazar günü akşam saatlerinde validemin astım nöbetlerinden dolayı Çengelköy’deki özel bir hastanenin acil servisine götürdüm. Acilde hava verilip kan tahlili yapılıp yarım saat sonra taburcu edildik. SSK emeklisinden acil servis ücreti alınmaması gerekirken çıkışta bizden 92 TL fark ücreti alındı” dedi.