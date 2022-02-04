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Özel Hastaneler Derneği’nden açıklama: Hekim zammına biz engel olmadık
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, "Hekim zammı lobi savaşına kurban gitti" başlıklı haberle ilgili olarak açıklama yaptı. OHSAD açıklamasında, hekimlerin özlük hakları ve ücretleri ile ilgili yapılması düşünülen yasal çalışmalarda hekimler aleyhine herhangi bir faaliyette bulunmadıklarını dile getirdi.
Özel Hastaneler Derneği’nden açıklama: Hekim zammına biz engel olmadık
04 Şubat 2022 17:55 -
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Kamu kurumlarında çalışan hekimlerin ücret ve özlük hakları ile ilgili TBMM tarafından yapılması planlanan bazı iyileştirmelerin özel hastaneler ve vakıf üniversiteleri tarafından engellendiği iddiasını cevaplayan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nden yapılan açıklama şöyle:

Kamuda çalışan hekimlerin özlük hakları ve ücretleri ile ilgili yapılması düşünülen yasal çalışmalarda hekimler aleyhine herhangi bir faaliyetimiz söz konusu değildir. Derneğimiz gibi özel sağlık alanında faaliyet gösteren diğer derneklerinde bu konuda bir dahli mevcut değildir.

Özeller istemedi: Hekim zammı lobi savaşına kurban gitti

Ayrıca yazı içerisinde geçenAncak bu düzenlemeye özel hastanelerin, aynı zammı ucuza çalıştırdıkları kendi hekimlerine de yapmak zorunda kalacakları için karşı çıktıkları belirtildi” ifadeleri yazıyı kaleme alan kişinin sektör dinamiklerinden ve hekimlerin çalışma usullerinden haberdar olmadığını da göstermektedir.

Özel hastaneler de hekimler bir ücret karşılığı çalışmazlar ve hastaneler ile hekimler arasında bir işçi işveren ilişkisi de bulunmamaktadır. Hekimler ile özel hastaneler arasında bir ortaklık ilişkisi bulunmaktadır. Bahsi geçen yazı herhangi bir dayanağı olmayan Türk sağlık sisteminde önemli bir yeri olan özel sağlık sektörünü karalayıcı halkı yanlış yönlendiren ve özel hastane sahibi gerçek ve tüzel kişiliklerin kişilik haklarına zarar verici niteliktedir.

Anahtar Kelimeler:

ozel hastaneler dernegi lobi savasi hekim zammi ohsad

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