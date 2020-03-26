Özel hastaneler: Devlet bize el koysun, artık bu yükün altından kalkamıyoruz

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve personelin üzerindeki yükün azaltılması amacıyla bazı yeni tedbirler aldı.

Bakanlık geçen gün yayımladı genelgeyle hem özel hem de vakıf hastanelerini “pandemi hastaneleri” olarak ilan etti.

Özel sağlık kuruluşları ise kendi başlarına salgın yükünün kaldırılamayacağı görüşünde.

“300 bin çalışan var”

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Genel Başkanı Dr. Reşat Bahat, Independent Türkçe’ye yaptığı açıklamada, kaynaklarının tükendiğini ve destek olmadan yükün altından kalkamayacaklarını söyledi.

“Ya ihtiyaçlarımız karşılansın ya da devlet gelsin kendi işletsin” diyen Bahat, “Devlet bu yük için ürün versin ve maaşlarımızı ödesin ya da hastasına baksın kendi işletsin. Salgın dönemi boyunca bu böyle giderse yetişemeyiz” dedi.

Derneğe ülkede 567 hastanenin kayıtlı olduğunu kaydeden Bahat, hastanelere bağlı 300 bin çalışanların olduğunu aktardı.

“Kaynağımız kurudu yerli hastaya bakamıyoruz”

Hastanelere el koymanın çözüm olmadığını aksine çözümün feryadı duymakta olduğunu belirten Bahat, devamında şu ifadeleri kullandı:

Mesaj gayet net. Burada çaresizliğin ifadesi var. Belki insanlar farkında değildi ama biz yabancılardan para kazanıp Türkiye’ye harcıyorduk. 170 ülkeden hasta getirip 2 buçuk milyar dolar parayı sağlık turizmine kazandırıyorduk. Bu parayı da Türkiye’ye, hastalarımız için harcayabiliyorduk. Bu kaynak tamamen kuruduğundan artık yerli hastalar için harcayacak kaynağımız kalmadı.

“Giderlerimizin yüzde 55’i maaş ödemeleridir”

‘Dün bakıyordunuz da bugün neden bakamıyorsunuz’ eleştirilere cevap veren Bahat, “Dün yabancıdan kazanıp Türk’e bakıyorduk ama bugün yabancıdan alacağımız bir para olmadığı için bakamıyoruz. Kaynak temin etmezsek maaşları ödemekte zorlanırız. Bizim giderlerimizin yüzde 55’i maaş ödemesidir” diye konuştu.

