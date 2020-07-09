Özel hastanelerden açıklama: SGK'nın Covid-19 tedavi masraflarını ödememesi mücadelemize zarar verir

Türkiye'de Covid-19 pandemisiyle mücadele kamu hastanelerinin yanısıra özel hastanelerde de büyük bir başarıyla sürdürülüyor. Salgının başladığı ilk günden itibaren, Covid-19 tedavisi veren özel hastanelere Sgk tarafından ödeme yapılıyordu. Ancak bu ödemeler, SGK'nın kararıyla iptal edildi. Karara özel hastanelerden tepki geldi. Ortak açıklama yapan Özel Hastaneler Platformu Derneği ve Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, ''özel hastanelerin salgındaki önemine ve kararın mücadelerine zarar vereceğini'' belirtti.

COVİD-19 HASTALARININ YÜZDE 25-30'U ÖZEL HASTANELERDE TEDAVİ EDİLDİ

Covid-19 hastalarının ciddi bir bölümünün özel hastanelerde tedavi edildiği bildirilen açıklamada ''Covid-19 ile mücadedeki başarıda kamu, özel, üniversite tüm sağlık kurumları ve çalışanları büyük özverilerle mücadelede ülkemizin yüz akı olmuşlar ve maddi manevi büyük kayıplar yaşanmasının önüne geçmişlerdir. Türkiye genelinde neredeyse COVID-19 hastalarının %25-30’u özel hastanelerde tedavi edilmişlerdir. Özel hastaneler bu dönemde diğer hastalarının ciddi boyutta azalması ve COVID-19 hastalarının bakım hizmet maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamışlardır. Ancak milli görev şuuruyla hizmetlerini aksatmadan sürdürmüşlerdir.'' denildi.

''COVİD-19 TEDAVİSİ MALİYETİ ÇOK YÜKSEK''

Derneklerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: