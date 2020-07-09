Özel hastanelerden açıklama: SGK'nın Covid-19 tedavi masraflarını ödememesi mücadelemize zarar verir

Türkiye'de Covid-19 pandemisiyle mücadele kamu hastanelerinin yanısıra özel hastanelerde de büyük bir başarıyla sürdürülüyor. Salgının başladığı ilk günden itibaren, Covid-19 tedavisi veren özel hastanelere Sgk tarafından ödeme yapılıyordu. Ancak bu ödemeler, SGK'nın kararıyla iptal edildi. Karara özel hastanelerden tepki geldi. Ortak açıklama yapan Özel Hastaneler Platformu Derneği ve Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, ''özel hastanelerin salgındaki önemine ve kararın mücadelerine zarar vereceğini'' belirtti.
COVİD-19 HASTALARININ YÜZDE 25-30'U ÖZEL HASTANELERDE TEDAVİ EDİLDİ
Covid-19 hastalarının ciddi bir bölümünün özel hastanelerde tedavi edildiği bildirilen açıklamada ''Covid-19 ile mücadedeki başarıda kamu, özel, üniversite tüm sağlık kurumları ve çalışanları büyük özverilerle mücadelede ülkemizin yüz akı olmuşlar ve maddi manevi büyük kayıplar yaşanmasının önüne geçmişlerdir. Türkiye genelinde neredeyse COVID-19 hastalarının %25-30’u özel hastanelerde tedavi edilmişlerdir. Özel hastaneler bu dönemde diğer hastalarının ciddi boyutta azalması ve COVID-19 hastalarının bakım hizmet maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamışlardır. Ancak milli görev şuuruyla hizmetlerini aksatmadan sürdürmüşlerdir.'' denildi.
''COVİD-19 TEDAVİSİ MALİYETİ ÇOK YÜKSEK''
Derneklerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''COVID-19 hastalarının gerek serviste gerekse yoğun bakımda takip ve tedavi maliyetleri çok yüksek olup Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bunun bir kısmının karşılanır hale gelmesi özel sağlık kurumlarının ekonomik kayıplarını nispeten azaltmıştır.
Bununla beraber hastanelere salgından kaynaklı ödenen yoğun bakım ve servis ücretleri Avrupa ve ABD’deki ücretlerle kıyaslandığında çok çok düşük ücretlerdir. Buna rağmen sürece bu kadar katkı sunmuş kurum ve çalışanlarına teşekkür ve takdir beklerken, böyle bir uygulama sektörü ve sektör çalışanlarını derinden üzmüştür.
Durum böyleyken, Türkiye COVID-19 ile mücadelede iyi bir noktaya gelmişken ve yanı sıra hastanelerde yatan COVID-19’lu hastaların sayısının görece artış trendinde olduğu bir dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sanki salgın süreci bitmiş gibi salgın bakım hizmeti ödemelerinin sadece bir duyuru ile iptal edilmesi hem de uygulamanın geriye dönük başlatılarak on gün önceden geçerli olmasının gerekçesi bizler tarafından anlaşılamamıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan bu uygulamanın ülkemizin COVID-19 ile mücadelesinde yakalanan başarıya önemli derecede zarar vereceğini kamuoyu ile paylaşır ve yetkililerin dikkatine sunarız.''