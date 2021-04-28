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Özel sektör nabız yokluyor: Türkiye'de sıra beklemeden parasıyla aşı yapılabilir
Türkiye’de Ocak’ta başlayan koronavirüs aşılamasında tedarik sorunu devam ederken, bazı ilaç firmalarının Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yaptığı, özel sektöre izin çıkması durumunda yabancı aşı firmalarından aşı getirtilerek “ücreti karşılığında” yapılacağı belirtildi.
Özel sektör nabız yokluyor: Türkiye'de sıra beklemeden parasıyla aşı yapılabilir
28 Nisan 2021 11:15 -
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Türkiye’de uygulanan Sinovac ve Biontech aşılarında tedarik sorunu yaşanmasının ardından aşı temini için yeni formüller tartışılmaya başlandı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre bazı ilaç firmaları, yabancı aşı firmaları ile doğrudan bağlantıya geçerek, Türkiye’ye aşı getirilmesi için görüşmeler yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde bazı görüşmeler yapıldığı, özel sektöre izin çıkması durumunda, getirilecek aşının “ücreti karşılığında” uygulanacağı belirtiliyor.

Bir yandan devletin ücretsiz aşı uygulamasının devam edeceği, diğer yandan ise ücreti karşılığında sırasını beklemeden aşı olmak isteyenlere tercih hakkı getirebileceği kaydediliyor.

Öte yandan, Sputnik V aşısının yanı sıra, Amerikan Moderan aşısının da Türkiye’de üretimi için bazı firmalar görüşmelerini sürdürüyor. Türk İlaç ve Serum Sanayi AŞ’nin hem MRNA aşıları hem de inaktif aşı üreten firmaları ile temas halinde olduğu belirtildi. Özellikle, MRNA teknolojisinin Türkiye’ye getirilmesi hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:

parayla asi sinovac biontech parali asi

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