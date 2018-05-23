SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikle yaşlı hastalar sosyal etkinlik gibi aile hekimliğine geliyor
Özellikle yaşlı hastaların sırf vakit geçirmek için polikliniklere geldiğini belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Akif Emre Eker, "Sorunlarını anlatıyorlar. Ciddi hastalığı olanların tedavileri gecikiyor. 66 yaşındaki A.Y. adlı hastam 4 yılda 329 kez poliklinik müracaatı yaptı" dedi
Özellikle yaşlı hastalar sosyal etkinlik gibi aile hekimliğine geliyor
23 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Aile hekimliği ile ilgili vatandaş memnuniyeti 10 yıldır artarak devam ediyor. Memnuniyet artışının en önemli sebebinin sağlık hizmetine erişebilirlik ve sağlık hizmeti alabilmek değil, aile hekimlerine, olağan dışı durumlarda danışılması olduğu belirtildi. Ancak, bu durumun, aile hekimliklerinin hastalara yeterli vakit ayırabilmesini engellediği kaydedildi.

Aile hekimliklerine başvuruların çoğunlukla aynı kişiler olduğunu söyleyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Akif Emre Eker, "Şu an 1. basamağın kullanılabilirlik oranı yüzde 33-35 arasında değişiyor ancak temel hedefimiz bu oranın en az yüzde 50 civarlarına çekilmesi. Ülkemizde 1 yıl içinde hiçbir sağlık kuruluşunu kullanmayan kişilerin oranı yüzde 20. Geri kalan başvurular içinde birinci basamağa hiç müracaat etmeyen kişilerin oranı ise yüzde 20. Yani her yıl vatandaşın yüzde 35'i aile hekimliklerine hiç uğramıyor. Olayın diğer boyutunda aile hekimine müracaat sayısı bir yılda kişi başına 9.5. Bu yüksek bir rakam" dedi.

'Sosyal etkinlikmiş gibi geliyorlar'

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre hastalarla samimi ilişkiler kurmak, muhabbet etmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Eker, "Ancak ihtiyacı olan hastalarımızın da ihmal edilmesini istemiyoruz. Birinci basamağı kullanan hastaların bir kısmı sadece rapor almak için müracaat ederken bir kısmı ise Aile Sağlığı Merkezleri'ne her gün uğruyor. Özellikle yaşlı hastalar, hiçbir şikayeti ya da işi olmasa da aile hekimlerine geliyor. Sırf vakit geçirmek veya sosyal bir etkinlikmiş gibi aile hekimlerine geliyorlar. Günlük sorunlarını, beklentilerini anlatarak zaman geçiriyorlar. Herhangi bir yakınması olmayan hastalar da sıklıkla bize başvuruyor. Bu hastaların başvuruları birçok aile sağlığı merkezinde aşırı hasta yoğunluğuna yol açıyor. Bekleme süreleri uzuyor. Ciddi hastalığı olan hastaların tedavileri gecikiyor, anlık hasta memnuniyetsizliği ve şiddet artıyor. 89 yaşındaki K.Y. adlı hastam 6 yıl içinde 436 kez poliklinik müracaatı yaptı. 66 yaşındaki A.Y. adlı hastam 4 yılda 329 kez, 82 yaşındaki G.Y adlı hastam 284 kez müracaat etti" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

aile hekimligi akif emre eker poliklinik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
25
1) dr (dr)
23.05.2018 12:28:04
3. basamak bir hastanede çalışıyorum. Benzer sıkıntı burada da görülüyor. Bu tür kişiler gerçekten tedaviye ivedilikle ihtiyacı olan kanser gibi ciddi sorunlu hastalara gösterilmesi gereken ilgi, zaman ve enerjiyi engelliyor, gereksiz kalabalık yapıyor, hekimi boş yere meşgul ediyor.
People
7
2) ismail yk (dr)
23.05.2018 11:18:59
Acile gidenlerin de çoğu,sosyal etkinlik ve stres atmak için gidiyoki..
People
9
3) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
23.05.2018 10:35:32
Aile hekimi olan abimin bu konuyu özetleyen çok güzel bir anısını hatırladım. Hasta elinde sarma dolu tencereyle " hep hastayken mi geleceğiz, biraz da muhabbet edelim " diye muayene koltuğuna oturuvermiş : )
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kayseri sehir hastanesi recep tayyip erdoganerciyes universitesi prof. dr. kudret dogru bobrek nakli ruhsat izni prof. dr. huseyin perdis hekimligi fakultesi akdeniz universitesi mustafa unal kursat er huseyin ozdamarilko ilac berk apak deniz karaca uygur esra suer gulsah kose emrah murat tekeliaraştırma yumurta inmezafer ciftci ses hastaliklari kulak burun bogaz hastaliklariAdana Şehir Hastanesi Diyabet Okulu Mel Greaves losemi kanserdunya saglik orgutu virus nipah virusu ebolaatardamar sertleşmesi egzersiz the journal of physiologydiyabet temel yilmazisparta sehir hastanesi sehir hastaneleri arzu tiglibas agrisi noroloji migren prof. dr. derya uluduz migren asisi fda cgrpsaglik bakanligi hastane kahramankazanwho dunya saglik orgutu nipah virusukanser philip paty oktar asoglu seza gulecaile hekimligi akif emre eker poliklinik
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.