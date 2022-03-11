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Özhaseki'den Erdoğan'ın hekimlere yönelik sözlerine ilişkin açıklama: 'Halk diliyle konuşur'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erdoğan'ın doktorlara yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine ilişkin " Cumhurbaşkanımızın konuşması ve tavrı kendisine hastır. Halk diliyle konuşur" dedi.
Özhaseki'den Erdoğan'ın hekimlere yönelik sözlerine ilişkin açıklama: 'Halk diliyle konuşur'

Mehmet Özhaseki

11 Mart 2022 09:13 - Hürriyet
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Özhaseki, Hürriyet'ten Hande Fırat'a yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaş yetersizliğinden yakınan doktorlara, “Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz” sözlerine ilişkin konuştu.

“Kendi fikrimi açıklıyorum” diyen Özhaseki şöyle devam etti:

"Devlet, öğrencisine çok yatırım yapıyor. Çocuklar tabii ki bir yandan kendi istikballerini düşünecekler ama bir yandan da bu ülkeye, topraklara karşı sorumluluklarının olduğu bilmeleri lazım. Maaşlarda sıkıntı olduğunu biliyoruz, haklarını da kimse yemek istemez. Tüm sağlık çalışanlarının maaşları ile ilgili çalışma hakkında bizlere de bilgi verildi. Amaç iyileştirmek. Cumhurbaşkanımızın konuşması ve tavrı kendisine hastır. Halk diliyle konuşur."

Anahtar Kelimeler:

ak parti genel baskan yardimcisi mehmet ozhaseki cumhurbaskani doktor

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People
38
1) Uzman (Hekim)
11.03.2022 17:08:24
Dikkat edin "hekim" maaşlarında düzeltme diyemiyorlar. Güncelde aldıkları rakamı söylerken açık açık hekimler... Ama iyileştirme yapılırsa sağlıkçı!! Sağlık çalışanı!!! Bu seçicilik nedendir ki?
People
48
2) A.Y. (Uzman Hekim)
11.03.2022 14:26:06
Evet halk diliyle konuşmayı seviyor, Dosto-viski, vanmünüt, vaytsii,spikk kürsü, nays tu mit yuuu.......
People
70
3) gerçekten önemi var mı? (halk)
11.03.2022 14:23:52
Devlet halk dili ile konuşamaz.
People
67
4) Uzman cerrah (Dr)
11.03.2022 14:22:44
Bizim kimseye borcumuz yok. İntern doktor iken bedava tuttuğumuz , 36 saat çalıştığımız günler o borcu ödedik...
People
29
5) Ali cerrah (Doktor)
11.03.2022 14:14:54
Hekimin değeri halkına verdiğin değer kadardır....Halkinin kalbine, gözüne, canına ne kadar değer veriyorsan ona bakana da o değeri verirsin....... HEKİM SİZSINİZ halkim
People
53
6) Uzman Amele (Uzm. Dr. )
11.03.2022 14:02:28
Aklı başında herkes bu soylenenlerin ne anlama geldiğini ve sonuçlarının ulkemiz icin gelecekte ne olacagini da iyi kavradi..Sorumluluk makamindaki kisilerin makamina yaraşır beyanatta bulunup bulunmayacagi ya da kendisine neyi yakistirdigi da kendi bilecegi iş.. Hekimin maddi, manevi, sosyal, hukuki haklarini cignedikce halkin haklarini cigneyerek onlara 5dk.da bir muayeneyi, komplike girisimler icin ozel hastanelerin yolunu gostermeyi de halka yaraşır buluyorsaniz bu da sizin bileceginiz iş .. Ayrica devlete karsi sorumluluk konusunda en son söz sarf edeceginiz meslek grubu hekimlik olsa gerek.. Onca zorlu egitim, mecburi hizmet, okurken harcamalarini cebinden yapmasini ve devaminda onca siddet ve hukuksuzluga ragmen hizmet cabasini hesaba katarsaniz belki anlarsiniz.. Bu arada devlete karşı kendi sorumlulugunuzu ne derece basariyla yerine getirdiginiz hususunu ulkenin son yillardaki durumuna bakinca bu sorumluluk duygusu konusunda kendinize sormaniz gerekenler var oncelikle,di mi?
People
39
7) Dr (dr)
11.03.2022 14:02:21
Yalan, söz verince tutmamak veya yapamayacağın şeye söz vermek. Allah bunun vebalinden korusun.
People
66
8) Yorumsuz (Uzman)
11.03.2022 13:16:30
Söz ağızdan çıkana dek sizin esirinizdir.Agizdan çıktıktan sonra siz onun esiri olursunuz.
Keşke böyle bir durum olmasaydı.
People
40
9) VK (Dr)
11.03.2022 12:54:05
‘’ bu ülkeye, topraklara karşı sorumluluklarınızı bilin ve hemen istifa edin ‘’
Asıl yatırım müteahhitlere öğrenciye değil.
People
91
10) Uzm Dr (Doktor)
11.03.2022 12:29:50
Memur bir ailenin cocugu olarak 6 yıl tıp fakültesi, 5 yıl uzmanlık egitimi gördüm. Öğrenim kredimi faiziyle ödeyip, harcimi kendim yatırdım. Uzmanlık egitimim boyunca nobetlerimin yarısını yasal karşılığı olmadigi icin alamadim. Bütün kitap önlük stetoskop vs gibi eğitim ihtiyacarimi ailem karşıladı. Karşılığında tam 11 yıl doğuda ailemden uzakta doktor ihtiyaci olan yerlerde memleketime hizmet verdim. Biz artık yöneticilerin bizlere sorumluluğu olan güvenli, huzurlu çalışma ortamının temini ve haklarımızın iadesini talep ediyoruz. Hiç kimse baskalarina sorumluluk yukleyerek kendi yerine getirmedigi sorumlulukları örtmeye çalışmasin.
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