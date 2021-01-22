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Özlük hakları eyleminde gözaltı sona erdi: Serbest bırakıldılar
Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası (SES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Ankara Şehir Hastanesi önünde, sağlık çalışanlarının özlük hakları için alkışlı eylem gerçekleştirdi. Eyleme polis müdahalesinin ardından gözaltına alınan Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu serbest bırakıldı
Özlük hakları eyleminde gözaltı sona erdi: Serbest bırakıldılar
22 Ocak 2021 13:54 - Sözcü
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Ankara Şehir Hastanesi önünde özlük haklarını talep ettikleri basın açıklaması düzenlemek isterken polis saldırısı ile gözaltına alınan sağlık çalışanlarından Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu'nun serbest bırakıldığı bilgisi geldi.

Ankara Şehir Hastanesi önünde,Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası (SES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) alkışlı eylem gerçekleştirdi. Polis müdahelesi sonrası yapılan gözaltılara Ankara Tabip Odası ve SES sosyal medyadan tepki gösterdiler.

“GÖZALTILAR DERHAL SERBEST BIRAKILSIN”

SES'in sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Özlük haklarımız için Ankara Şehir Hastanesi önünde yapmak istediğimiz eyleme saldıran polis aralarında Ankara Şube Eş Başkanlarımız, eski Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ve Dev Sağlık-İş’lilerin de olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına altı. Pandemi döneminde artan sorunlarla baş etmeye çalışan sağlık emekçilerine ve yöneticilerimize yönelik baskılar son bulsun, gözaltılar derhal serbest bırakılsın. Gözaltılara tepki gösteren Ankara Şehir Hastanesi sağlık emekçilerinin alkışlı protestosu da polis tarafından engellendi.”

“ALKIŞLI PROTESTOYA POLİS SALDIRDI!”

Ankara Tabip Odası'ndan yapılan paylaşımda ise, şu ifadelere yer verdi:

“Özlük haklarımızı talep etmek için gerçekleştireceğimiz alkışlı protestoya polis saldırdı! Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, SES Ankara Şube Eş Başkanları ve Dev Sağlık-İş’lilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı” 

Anahtar Kelimeler:

ankara sehir hastanesi ankara tabip odasi ozluk haklari gozalti polis alkisli eylem

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