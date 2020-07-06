Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Pakistan Sağlık Bakanı Mirza koronavirüse yakalandı
Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, kendisine yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Pakistan Sağlık Bakanı Mirza koronavirüse yakalandı
06 Temmuz 2020 10:40 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Twitter hesabından açıklama yapan Mirza, virüsün kendisinde hafif semptomlarla seyrettiğini belirterek, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Doktorların da tavsiyesiyle kendimi evimde izole ettim ve önlemleri alıyorum." ifadesini kullandı. 

Takipçilerinden dua isteyen Mirza, "Meslektaşlarım çalışmalarınıza devam edin. Çok büyük fark oluşturuyorsunuz ve sizinle gurur duyuyorum." açıklamasında bulundu. 

 Mirza, Pakistan hükümetinde virüse yakalanan dördüncü bakan oldu. Son olarak geçen hafta Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi virüse yakalandığını açıklamıştı.

Geçen ay da önce Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, ardından da Eyaletler ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Narkotikle Mücadele Bakanlığını yürüten Şehriyar Afridi Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. 

Ülkede daha önce başbakanlık yapmış Yusuf Rıza Gilani ile Şahid Hakan Abbasi de virüse yakalanmıştı. 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 izole pakistan saglik bakani mirza

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.