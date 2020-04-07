Pakistan'da Covid-19 nedeniyle kapatılan dükkanlarda yüzlerce evcil hayvan açlıktan öldü

Karaçi kentinde, onlarca evcil hayvan dükkanından biri olan Empress Market'teki hayvanlar, ancak aktivistlerin erişim için yetkililere yaptığı çağrı sonrası kurtarılabildi.

Hayvan hakları aktivisti Ayesha Chunrigar, bin kadar hayvanın bulunduğu dükkanın kapalı kaldığı iki hafta boyunca, hayvanların çığlıklarının dışarıdan duyulduğunu söyledi. Chunrigar, "İçeri girdiğimizde hayvanların yüzde 70 kadarının öldüğünü gördük" şeklinde konuştu.

Chunrigar, hayatta kalanları ölü hayvanların yanında ve kilitli kafeslerinde, açlık ve havasızlıktan dolayı titrer halde bulduklarını belirtti.

Covid-19 pandemisinin büyümesiyle Pakistan'ın en büyük kentlerinde tecrit uygulaması başladı, bu kapsamda çoğu dükkan kapatıldı. Bu kentlerde yalnızca temel gıda malzemeleri satan dükkanların ve eczanelerin faaliyetlerine devam etmesine izin verildi.

Yüzlerce hayvanın esir tutulduğu evcil hayvan dükkanları da koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.

Aktivist Chunrigar, Karaçi'deki kurtarma operasyonunun ardından yetkilileri ekibi ve dükkan sahiplerinin hayvanları günlük ziyareti için ikna ettiğini ifade etti.