SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Pakistan'da doktor hastalarına HIV bulaştırma şüphesi ile gözaltına alındı
Pakistan´da bir doktor, hastalarına AIDS´e yol açan İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) bulaştırma şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan doktor, kendisine `kumpas´ kurulduğunu iddia ederek, "HIV pozitif olduğumu bilseydim, tedavi olurdum" dedi
Pakistan'da doktor hastalarına HIV bulaştırma şüphesi ile gözaltına alındı
06 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Olay, Pakistan Sind eyaletine bağlı Larkana şehrinin Ratodero bölgesinde, 22´si çocuk olmak üzere 39 kişinin HIV pozitif çıkması sonrası vakaların arasında virüsün yayılma nedeninin araştırılmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Polis, devlet hastanesinde çalışan, aynı zamanda özel bir klinik işleten ve HIV taşıyan Dr. Muzaffar Ghanghar´ın hastalarına HIV bulaştırma şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Yerel bir mahkemede davası görülen Ghanghar, mahkeme önünde gazetecilere, Sind Sağlık Komisyonu´nun kendisine `kumpas´ kurduğunu iddia ederek, "HIV pozitif olduğumu bilseydim, tedavi olurdum. Sağlığımla ilgili herhangi bir şikâyetim olmadı" dedi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Larkana Emniyet Müdür Yardımcısı Mohammad Siddique Noman´ın, olayla ilgili ilk `durum raporu´nun Dr. Abdul Sami Rajpur tarafından Ghanghar´a karşı bir `şikâyet dilekçesi´ olarak yazıldığını açıkladığına yer verildi. Noman ayrıca, Ghangar´ın gözaltına alındığını doğrulayarak, detaylı bir raporun, olayın derinlemesine araştırılması için üst düzey yetkililere gönderileceğini bildirdi.

Ayrıca, haberde Sind AIDS Kontrol Programı´ndan sorumlu Dr. Sikander Memon´un, gelecek hafta Ratodero´ya bölge sakinleri arasında virüsün yayılma nedeninin tespiti için bir ekip gönderileceğini ve Ghangar´ın da muayene edileceğini açıkladığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

aids hiv muzaffar ghanghar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Adana Veteriner Hekimler Odası tıp fakültesi Nihat Köse veteriner hekim doktor astım Türk Toraks Derneği Füsun Alataş Polikistik Over Sendromu Betül Görgen Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma Endoskopik İleri Endoskopi Sağlık Bakanlığı AFAD sahra hastanesi Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi İlter Denizoğlu EBİLTEM Yükseköğretim Kurulu Yekta Saraç kanser hamile Serpil Bağa aşı kızamık dokuz eylül üniversitesi Osman Tolga İnce Sağlık Bakanlığı ACE Astellas Şeyma Bahşi doktor hekim Eve Wiley Margo Williams kalp sağlığı ramazan tansiyon kardiyoloji Türkiye Organ Nakli Vakfı Eyüp Kahveci Organ Nakli icap nöbeti Semih Durmuş Sağlık Bakanlığı Sağlık-Sen icap nöbeti Semih Durmuş Sağlık Bakanlığı Sağlık-Sen Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Serap Emre sağlıkta şiddet Kırıkkale İl Sağlık uğur tiftikçi Kırıkkale Üniversitesi AIDS HIV Muzaffar Ghanghar kızamık aşısı almanya Jens Spahn Sağlık Bakanı Ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti salgın d vitamini Fuat Kalyoncu Hacettepe Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
10/05-11/05 TAKD Uzlaşı Sempozyumu TIBBİ... MUĞL
10/05-11/05 Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019 ÜROLOJİ ANKA
03/10-06/10 7. Ulusal Fıtık Kongresi GENEL... İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.