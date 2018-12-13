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Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinde hastanın midesinden yemek borusu yapıldı
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri Genel Cerrahi ekibi yemek borusu kanseri olan 50 yaşındaki bir hastaya midesinden yeni yemek borusu yaptı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinde hastanın midesinden yemek borusu yapıldı
13 Aralık 2018 - İHA
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PAÜ Hastaneleri, riskli operasyonları başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. Bölge halkına nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti sunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi ekibi bu kez laparoskopik olarak gerçekleştirilen yemek borusu kanseri ameliyatı ile ses getirdi. 
Yutma güçlüğü ve kilo kaybı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümüne başvuran 50 yaşındaki Erdal Yıldırım’a yapılan muayene ve tetkikler sonucu yemek borusu kanseri teşhisi konuldu. Bunun üzerine operasyon Genel Cerrahi ve Göğüs Cerrahi ekibi ile birlikte kapalı (laparoskopiktorakoskopik) yöntem ile gerçekleştirildi. Yemek borusu tıkandığı için su dahi içemeyen Yıldırım, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde midesinden yapılan yemek borusuyla sağlığına yeniden kavuştu. 

"Bu ameliyat şehrimizde ve bölgemizde ilk kez yapıldı" 
Ameliyatla ilgili bilgiler veren PAÜ Hastanesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın "Hastamız bize yutkunma ve kilo kaybı şikayeti ile başvurdu. Yapılan incelemeler sonucu hastamıza yemek borusu kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat sonrası hastamız sağlığına kavuştu" dedi. 
PAÜ Hastanesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota "Hastanın kapalı (laparoskopiktorakoskopik) ameliyat ile yemek borusu alındı ve mideden yeni yemek borusu yapıldı. Açık ameliyat olsaydı, hastanın karın ve göğüs boşluğunun açılması gerekirdi. Ancak bu durumda hastanın ameliyat sonrası iyileşme dönemi uzun sürecekti. Kapalı yöntemde hastanın sadece göğüs bölgesinde küçük bir kesisi oldu. Hastamız çok şükür sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Bu ameliyat şehrimizde ve bölgemizde ilk kez yapıldı. Hastanemizde her türlü kanser ameliyatını kapalı yöntem ile yapar hale gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve PAÜ Hastanesi olarak bölgenin Onkolojik Cerrahi Merkezi olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. 
PAÜ Hastanesi Göğüs Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş, yemek borusu kanseri ameliyatlarının oldukça büyük ve riskli ameliyatlar olduğunun altını çizdi. 

"Yapılan ameliyat sonrası adeta yeniden doğdum" 
Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Erdal Yıldırım, "Hastalığımı öğrendikten sonra çok üzüldüm. Denizli’de gittiğim hastaneler bu ameliyatın çok riskli olduğunu söylediler. Son çare olarak başvurduğum PAÜ Hastanesinde ameliyatımın yapılabileceğini söylediler. Yapılan ameliyat sonrası adeta yeniden doğdum. Daha önce su bile boğazımdan geçmezken şimdi rahatlıkla yemek yiyebiliyorum. Her geçen gün daha iyi oluyorum. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. 

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