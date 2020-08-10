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Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ görevden uzaklaştırıldı
YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ görevden uzaklaştırıldı
10 Ağustos 2020 15:07 -
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YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Açıklamada, ''Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr.Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada tepki yağdı, Defne bebeğe randevu verildi

 

NE OLMUŞTU?

Eşini daha önce ilk olarak İslami Bilimler Enstitüsü'ne sekreter olarak atamasıyla, ardından da Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bilgisayar işletmeni olarak görevlendirmesiyle gündeme gelen Bağ, eşi için ‘adrese teslim’ ilan açmıştı.

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açılmıştı…

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