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Panama'da Sağlık Bakanı görevden alındı
Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede başarısız bulunan Sağlık Bakanı Rosario Turner’ı görevden aldığını açıkladı.
Panama'da Sağlık Bakanı görevden alındı
25 Haziran 2020 08:50 - İHA
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Ardından başkanlık sarayında yaptığı açıklamada Cortizo, "Ülkemiz Dr. Rosario Turner'ın gerçekleştirdiği olağanüstü çalışmalara çok şey borçlu. Pandemi, yalnızca duruma göre her gün saflarımıza yeni katılan ekiplerin yenilenmesi ile karşılaşabilecek bir maraton" diye konuştu.

Sağlık Bakanı dışında iki bakanlıkta daha değişime gitti

Ayrıca Cortizo, Rogelio Paredes'i, Ines Samudio'nun yerine Konut ve Arazi Yönetimi Bakanı olarak atadığını, Maria Ines Castillo'yu da Markova Concepcion'un yerine Sosyal Kalkınma Bakanlığı'na getirdiğini bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Çarşamba günü yayınlanan son raporuna göre, Panama'da Covid-19'a bağlı olarak 521 kişi hayatını kaybetti. 26 bin 752 kişi ise teyit edilen hasta sayısı olarak açıklandı.

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