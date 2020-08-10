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Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 testi kuyruğu
Türkiye'de son günlerde artan Covid-19 vakalarının en net görüntüsü İstanbul Yeşiköy'de yapımı tamamlanan ve açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde çekildi. Hastane önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 testi kuyruğu
10 Ağustos 2020 15:53 - İHA
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Türkiye'de son günlerde artan Covid-19 vakalarının en net görüntüsü İstanbul Yeşiköy'de yapımı tamamlanan ve açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde çekildi. Hastane önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Korona virüs salgınında vaka sayısındaki artış devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 1000'in altında olan vaka sayısı bayram tatili ve sonrasında tekrar 1000'in üzerine çıkmış durumda. Yaşanan bu artış hastanelerde bulunan yoğunluğu da her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Covid-19 vakalarının en net görüntüsü İstanbul Yeşiköy'de yapımı tamamlanan ve açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde çekildi. Hastane önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Korona virüs testi yaptırmak isteyen vatandaşlar için neden test yaptırmak istediğine göre 3 ayrı kapı oluşturulmuş durumda. Hastanede yurt içinde yaşayan vatandaşlar ayrı bölümde, yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlar ise ayrı bölümde test yaptırıyor. Sonuç almak isteyen vatandaşlar ise ayrı bir bölümde bekliyorlar.

Anahtar Kelimeler:

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