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Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin ayrıntıları belli oldu
İletişim Başkanlığı, Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre evde izolasyon altındaki kişiler dışarı çıkarsa telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve izolasyon altında bulundukları yere dönmeleri istenecek.
Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin ayrıntıları belli oldu
08 Nisan 2020 15:57 - NTV
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Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin ayrıntıları belli oldu. İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Özellikle Covid-19 testi pozitif olanların ve tanı konulanlarla teması olanların izolasyonu hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda hastaların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için Pandemi İzolasyon Takip Projesini hayata geçirdi.  Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin işbirliğiyle uygulamaya alındı. 

Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup  uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor. 

EVDEN ÇIKANLARIN TELEFONUNA UYARI MESAJI GELECEK

İzolasyona Riayet Etmeyen Uyarılacak Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile; 

Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı gelecek. 

• Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları  gereken yere dönmeleri istenecek. 

• Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım  uygulanması sağlanacak. 

• Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek. 

SİSTEMİN GÜVENLİĞİ SIKI KONTROL ALTINDA OLACAK

Türkiye, Covid-19’a karşı yürüttüğü etkin mücadelede teknolojinin imkanlarından da yararlanıyor.  

Covid-19 salgını ile mücadelede çok etkili bir araç olacak Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile bulaşın büyük oranda azaltılması hedefleniyor. 

Proje, kişinin sadece kendisinin değil yakınlarının ve toplum sağlığının güvenliği için de önemli olacak. 

Böylelikle karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek. 

Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan benzer projeler, Covid-19 ile mücadelede önemli kazanımlar sağlanmasına imkan veriyor. 

Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. 

Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek. 

AMAÇ, KAMU SAĞLIĞININ KORUNMASI

Pandemi İzolasyon Takip Projesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa kesinlikle aykırılık teşkil etmiyor. 6698 sayılı Kanunun “Özel nitelikli verilerin işlenme şartları” başlıklı 6. maddesinin üçüncü fıkrasında özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık  rızası olmaksızın işlenmesini mümkün kılan istisnai amaçlar düzenleniyor. 

Buna göre, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar  tarafından özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası aranmaksızın  işlenebileceği öngörülüyor. 

6698 sayılı Kanun Gerekçesinde, mezkur maddede ifade edilen yetkili kurum ve kuruluşların Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sağlık tesisleri olduğu belirtiliyor. 

Dolayısıyla salgınla mücadele kapsamında hem konum bilgisi gibi kişisel verilerin hem de Covid-19 testinin pozitif olduğu bilgisi gibi özel nitelikte  kişisel verilerin Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmesi ve aktarılması 6698  sayılı Kanun hükümlerine aykırılık teşkil etmiyor.''

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