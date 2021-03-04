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Pandemi sürecinde Amerikalı gençlerde ruhsal sorunlar bir önceki yıla oranla iki kat arttı
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını etkisiyle ABD’li gençler arasında kendine zarar verme, depresyon ve anksiyete bozukluklarının 2020’de 2019’a göre neredeyse iki kat arttığı tespit edildi
Pandemi sürecinde Amerikalı gençlerde ruhsal sorunlar bir önceki yıla oranla iki kat arttı
04 Mart 2021 14:25 - AA
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Forbes dergisinde yer alan bir araştırmaya göre, kar amacı gütmeyen FAIR Health kurumu, COVID-19’un ABD’li gençlerin ruh sağlığına etkilerini araştıran bir çalışma yürüttü.

Araştırma kapsamında, 2019 ve 2020'nin Ocak-Kasım aylarına ait 32 milyarı aşkın özel sağlık hizmeti talep kayıtları analiz edildi.

Çalışmada, 13- 18 yaş aralığındaki bireylerin sağlık hizmeti talebinin en çok 2020'nin Mart ve Nisan aylarında olduğuna işaret edilerek, kayıtlarda kasıtlı şekilde kendine zarar verme oranının bu süre zarfında yüzde 99,8 arttığı belirtildi.

Çalışma ayrıca, aynı yaş aralığındaki grupta yüksek doz madde kullanımının Nisan 2020‘de, Nisan 2019'a göre yüzde 119 artış gösterdiğini, yaygın anksiyete bozukluğunun ve majör depresif bozukluğun da sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 84 arttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, 2020’de ruhsal sağlık sorunları için yapılan başvuruların, 2019’a göre yaklaşık 2 iki kat fazla olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

fair health ozel saglik hizmeti kendine zarar verme anksiyete bozuklugu major depresif bozuklugu

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