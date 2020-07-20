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Pandemi sürecinde yardım isteyen vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin video serisi hazırlandı
Kovid-19'un yayılmaya başlamasından itibaren 131 ülkeden tahliye talebinde bulunan yaklaşık 95 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi ve sağlık sorunu bulunanların tedavilerinin yapılmasına ilişkin hazırlanan video serisinin ilki yayınlandı.
Pandemi sürecinde yardım isteyen vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin video serisi hazırlandı
20 Temmuz 2020 17:21 - AA
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmaya başlamasından itibaren 131 ülkeden tahliye talebinde bulunan yaklaşık 95 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi ve sağlık sorunu bulunanların tedavilerinin yapılmasına ilişkin hazırlanan video serisinin ilki yayınlandı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video serisinde, Türkiye'ye getirilen vatandaşların tahliye ve tedavi süreçlerinde yaşadıkları ve Türkiye'nin desteğine ilişkin bilgilere yer verildi.

İlk videoda, Ukrayna'da yaşayan anne ve kızın görüntüleri yer aldı. Anne Ayla Çetinyılmaz, "Türk vatandaşı olmaktan gurur duydum. Hükümetimize bize sahip çıktığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Videoyu izlemek için tıklayınız:  https://twitter.com/iletisim/status/1285186091591622656

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız bambaşkadır. Türkiye, Türkiye'den büyüktür." ifadelerine de yer verildi.

Türkiye, Kovid-19 sürecinde dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarını yalnız bırakmayarak, 131 ülkeden 94 bin 425 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi.

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