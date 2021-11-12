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Pandemide açık havada egzersiz yapmak, zihinsel sağlığı korumayı sağlıyor
ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, pandemi başlangıcında açık havada vakit geçiren ve egzersiz yapan kişilerde daha az depresyon ve anksiyete görüldüğü ortaya çıktı.
Pandemide açık havada egzersiz yapmak, zihinsel sağlığı korumayı sağlıyor
12 Kasım 2021 16:51 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - 11 Kasım’da Preventive Medicine’de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre COVID-19 salgınının ilk dönemlerinde, daha fazla egzersiz yapan kişilerin egzersiz yapmayanlara göre daha az kaygı ve depresyon yaşadığı ortaya çıktı. Aynı zamanda dışarıda daha fazla vakit geçiren kişilerde düşük kaygı ve depresyon düzeyleri görüldüğü ortaya çıktı.

ABD’nin farklı eyaletlerinden 20 bin kişi ile gerçekleştirilen anketle açık havada geçirilen zaman ile zihinsel sağlık arasındaki ilişki incelendi. Buna göre,

  • Zamanını daha çok dışarıda, açık havada geçiren kişiler en düşük kaygı düzeylerini bildirdi.
  • Açık havada daha az zaman geçirenlerde depresyon ve anksiyete düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edildi.
  • Fizilsel aktivite bildiren kişilerde, egzersiz yapmayan kişilere kıyasla daha yüksek depresyon ve anksiyete düzeyi görüldü.

Çalışma bulgularını değerlendiren araştırma baş yazarı Deborah Rohm Young, pandemi sürecinde insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumaları adına fiziksel aktivite yapmalarının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Anahtar Kelimeler:

egzersiz anksiyete kaygi acik hava covid-19

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