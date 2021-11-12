Pandemide açık havada egzersiz yapmak, zihinsel sağlığı korumayı sağlıyor

MEDİMAGAZİN - 11 Kasım’da Preventive Medicine’de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre COVID-19 salgınının ilk dönemlerinde, daha fazla egzersiz yapan kişilerin egzersiz yapmayanlara göre daha az kaygı ve depresyon yaşadığı ortaya çıktı. Aynı zamanda dışarıda daha fazla vakit geçiren kişilerde düşük kaygı ve depresyon düzeyleri görüldüğü ortaya çıktı.
ABD’nin farklı eyaletlerinden 20 bin kişi ile gerçekleştirilen anketle açık havada geçirilen zaman ile zihinsel sağlık arasındaki ilişki incelendi. Buna göre,
Çalışma bulgularını değerlendiren araştırma baş yazarı Deborah Rohm Young, pandemi sürecinde insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumaları adına fiziksel aktivite yapmalarının önemli olduğuna vurgu yaptı.