Pandemide doktorluk ve ebeveynlik: Salgın kadın doktorların psikolojisini olumsuz etkiledi

MEDİMAGAZİN - Yayınlanan yeni bir çalışma, çocuk sahibi olan kadın doktorların pandemi sürecinden daha olumsuz etkilendiğini ortaya koydu.
Pandemi süreci, kadın doktorların ev ve iş hayatında aksaklıklara neden olmasının yanı sıra zihinsel sağlığına da zarar verdi. Araştırmaya göre, kadın doktorlarda erkek meslektaşlarına kıyasla daha fazla depresyon ve anksiyete görüldü.
JAMA Network Open’da yayınlanan ve Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, doktorların pandemi öncesindeki ruh sağlıkları ve kariyer durumları gibi uzun süredir takip edilen veriler kullanıldı.
Ağustos 2020’de gerçekleştirilen çalışmaya göre 18 yaşından küçük çocukları bulunan 215 kadın hekimlerin,
Bunlara ek olarak doktor anneler, doktor babalardan daha fazla depresyon ve anksiyete belirtileri bildirdi.
Intern Health Study'nin direktörü ve Michigan Sinirbilim Enstitüsü'nde araştırma görevlisi yardımcısı olan Ph.D. Elena Frank, çalışmanın, pandemi koşullarının iş-aile çatışması ve ruh sağlığında cinsiyet eşitsizliklerine katkıda bulunduğuna dair kanıt sağlayan ilk çalışma olduğunu belirtti.