Pandemide doktorluk ve ebeveynlik: Salgın kadın doktorların psikolojisini olumsuz etkiledi

MEDİMAGAZİN - Yayınlanan yeni bir çalışma, çocuk sahibi olan kadın doktorların pandemi sürecinden daha olumsuz etkilendiğini ortaya koydu.

Pandemi süreci, kadın doktorların ev ve iş hayatında aksaklıklara neden olmasının yanı sıra zihinsel sağlığına da zarar verdi. Araştırmaya göre, kadın doktorlarda erkek meslektaşlarına kıyasla daha fazla depresyon ve anksiyete görüldü.

JAMA Network Open’da yayınlanan ve Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, doktorların pandemi öncesindeki ruh sağlıkları ve kariyer durumları gibi uzun süredir takip edilen veriler kullanıldı.

Ağustos 2020’de gerçekleştirilen çalışmaya göre 18 yaşından küçük çocukları bulunan 215 kadın hekimlerin,

Çocukların bakım ve eğitiminde birincil sorumluluğa sahip olma olasılığı daha yüksek (kadınlar yüzde 25 erkekler yüzde 1)

Günlük ev işlerinin sorumluluğuna sahip olma ihtimali daha yüksek (kadınlar yüzde 31 erkekler yüzde 7)

Kadın hekimlerin, pandeminin ilk aylarında evden çalışma olasılığı erkek hekimlere kıyasla iki kat fazla (kadınlar yüzde 41 erkekler yüzde 22) Bu oran doktor çiftlerde ise daha yüksek (kadınlar yüzde 65 erkekler yüzde 25)

Doktor olan annelerin pandemi öncesinde tam zamanlı çalışma oranları doktor babalardan daha azdı (kadınlar yüzde 73 erkekler yüzde 91) Doktor annelerin çalışma saatlerini gönüllü olarak azaltma oranları pandemi ile birlikte erkeklere oranla nerdeyse iki kat daha arttı (kadınlar yüzde 19 erkekler yüzde 9)

Tam gün çalışan ve her ikisinin de doktor olduğu ebeveynlerde ise kadınların yüzde 26'sı erkeklerin yüzde 3'üne kıyasla çalışma saatlerini azalttı.

Bunlara ek olarak doktor anneler, doktor babalardan daha fazla depresyon ve anksiyete belirtileri bildirdi.

Intern Health Study'nin direktörü ve Michigan Sinirbilim Enstitüsü'nde araştırma görevlisi yardımcısı olan Ph.D. Elena Frank, çalışmanın, pandemi koşullarının iş-aile çatışması ve ruh sağlığında cinsiyet eşitsizliklerine katkıda bulunduğuna dair kanıt sağlayan ilk çalışma olduğunu belirtti.