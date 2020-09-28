Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüse yönelik Çin'e ait inaktif aşının FAZ 3 çalışmaları kapsamında ilk aşısı yapıldı.

Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının FAZ 1 ve FAZ 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından, FAZ 3 çalışmaları kapsamında ilk aşı yapıldı. Aşı, Türkiye'de ilk olarak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olarak çalışan 53 yaşındaki Asım Baştürk'e yapıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, pandemi ile mücadelede umutları yeşerten FAZ 3 çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Gönen, "Pandeminin başlangıcından bu yana Cerrahpaşa'ya 335 bin hasta gelmiş, bunlardan 27 bin tanesi koronavirüs nedeniyle müracaat etmiş, bu süreçte 77 bin test yaptık. Bugün bu mücadelenin bir farklı cephesi olan aşı çalışmalarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak ise pandeminin sonlanabilmesi için iki etken olduğunu söyledi. Birisinin toplumdaki koruyucu ankitorun yüzde 50'nin üzerinde çıkması olduğunu ikincisinin ise aşı çalışmaları olduğunu kaydetti.

Tabak, "Aşı çalışmaları, umut vadeden çalışmalar. Dünyada 230'un üzerinde aşı çalışması devam ediyor. 30 tanesi klinik çalışmalara geçmiştir. Çalışmaların sonucunda aşının etkinliği gösterilirse aralık ya da ocak ayı gibi tüm dünyada aşılamaların başladığı bir sürece gireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Koruyucu antikorlar bu işi kolaylaştırmakta"

Dünyanın farklı yerlerinde farklı ırklar üzerinde de FAZ 3 aşı çalışmalarının sürdüğünü belirten Tabak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk gönüllümüze aşımızı gerçekleştireceğiz. Genellikle kabul edilen Yüzde 50'nin üzerinde etkinlik varsa, o aşı onay alır anlamına gelir. Umutlu muyuz? Evet. Çünkü hastalarımızın yüzde 97'si iyileşmekte. Demek ki immün sistem bu işi kontrol altına almakta. Zaten yüzde 80'i ufak tefek belirtilerle geçirmekte. 10'uncu gün civarında yakınmaların başladığı bulaştırıcılığı ortadan kalkmakta. Hastalığa yakalananlardan çok az sayıda kişi 2'nci kez hastalığa yakalanması söz konusu. Koruyucu antikorlar bu işi kolaylaştırmakta. Sevindirici tarafından biri tüm aşı çalışmalarında FAZ 1 ve FAZ 2 başarılı geçtiği için FAZ 3'e erişilmiştir."

Daha güvenli aşılar bulunana kadar çalışmaların devam edeceğini söyleyen Tabak, genel verilere göre ocak ya da şubat aylarında genel aşılanmalara başlanabileceğini aktardı.