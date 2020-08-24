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Pandemiyle mücadele eden doktor baba- oğul COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Florida’da Covid-19 ile mücadelede birlikte görev yapan doktor baba ve oğlu, yüzlerce hastayı iyileştirdikten sonra koronavirüse yakalandı. Meslektaş olan baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Pandemiyle mücadele eden doktor baba- oğul COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti
24 Ağustos 2020 18:16 - MEDİMAGAZİN
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57 yaşındaki doktor Carlos Francisco Vallejo ve 89 yaşındaki babası kadın doğum uzmanı ve jinekolog Dr. Jorge A. Vallejo virüse yakalandıktan sonra tedavi altına alındı. 
Babalar gününde hastaneye kaldırılan Dr. Jorge A. Vallejo 27 Haziran tarihinde hayatını kaybederken, aynı zamanda meslektaşı olan oğlu Carlos Vallejo ise 1 Ağustos'ta virüse yenik düştü. Carlos Vallejo, maddi durumu iyi olmayan Covid-19 hastalarına ücretsiz tedavi hizmeti veriyordu. 

'KAHRAMAN OLDULAR'
Carlos Vallejo’nun 31 yaşındaki kızı Gisselle Vallejo, Miami Herald’a yaptığı açıklamada ‘Babam ve dedemin huzurevine ve hastanelere gitmesini bile istemedim, çünkü çok korktum. Pandemi sürecinde virüsle hep mücadele ettiler. 7/24 çalıştılar. Babam gerçekten bir kahramandı. COVID-19 salgını başladığında onun bir kahraman olacağını biliyordum. " ifadelerini kullandı.

ACI TESADÜF
Acı haberi tüm dünyaya duyuran muhabir ise hayatını kaybeden iki doktorun yakın akrabasıydı.  Hem amcasını hem de dedesini kaybeden muhabir Jessica Vallejo, "Bu vefatlar sadece istatistik değil, her ölüm bir hayatı, bir aileyi etkiliyor. Bu yüzden ailem parçalanmış gibi hissediyorum." dedi.
 

Anahtar Kelimeler:

doktor carlos francisco vallejo covid-19 kahraman pandemi doktoru

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