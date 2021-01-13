Pandemiyle mücadele eden doktor, CDC'nin imajını düzeltmek için çalışacak

Massachusetts General Hastanesi'ndeki bulaşıcı hastalıklar bölümünün şefi ve Harvard Tıp Fakültesinde profesör olan Rochelle P. Walensky ( @rwalensky ), ABD Başkanı Joe Biden tarafından CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi)'nin yeni direktörü olarak seçildi.

Prof.Dr. Rochelle P. Walensky The New York Times'ta yayımlanan yazısında Massachusetts'teki Covid-19 müdahalesinde ön saflarında yer aldığını belirtirken şunları kaydetti:

"Yüzyılın en büyük halk sağlığı operasyonu ihtiyacıyla da karşı karşıyayız.

Bilim insanlarımızın, CDC'ye yurtiçi ve yurtdışında halkın güvenini yeniden tesis etmek için çok çalışmak zorunda kalacağını, çünkü geçen yıl zayıflatıldığını kabul ediyorum. O dönemde, çok sayıda rapor, Beyaz Saray yetkililerinin CDC tarafından yayınlanan resmi kılavuza müdahale ettiğini belirtti.

Massachusetts General Hospital'daki bulaşıcı hastalıklar bölümünün şefi olarak, ben ve diğer arkadaşlarım bu raporları son derece rahatsız edici bulduk. CDC'nin bilimi lekelenmiştir.

Ulusumuz bu salgından ötürü anlatılmamış ikincil zararlarla karşı karşıya. Orta yaşlı yetişkinler arasında yaşam beklentisi oranları son yıllarda zaten düşmüştür. Veriler, muhtemelen geçen yıl, çocukları aşılamak, insanların kan basıncını kontrol etmelerine yardımcı olmak ve önlenebilir kronik hastalıkların oranlarını düşürmek konusunda daha çok kazandığımız zemini kaybettiğimizi gösterecektir. Madde kullanımı, aşırı dozda opioid, depresyon ve intihar oranları yükseldi. Müdahale gerektiren bir davranışsal sağlık krizinin ortasındayız.

Amerikan biliminin gücünden yararlanmak ve bu zorluklarla yüzleşmek için CDC'deki meslektaşlarımla çalışmaya söz veriyorum."

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