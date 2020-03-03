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Papa'da koronavirüs şüphesi, test sonuçları belli oldu
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle programları iptal edilen 83 yaşındaki Papa Francis'in koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti, yapılan tetkikler ise negatif çıktı
Papa'da koronavirüs şüphesi, test sonuçları belli oldu
03 Mart 2020 - Reuters
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Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle programları iptal edilen 83 yaşındaki Papa Francis'in koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Reuters'ın Il Messaggero gazetesi kaynaklı haberine göre; Papa'nın koronavirüs testi negatif çıktı.

Papa'nın İtalya'da patlak veren koronavirüse yakalanmış olabileceği iddialarını Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni reddetmiş, Papa'nın hafif bir rahatsızlık geçirdiğini dile getirmişti.

 

Anahtar Kelimeler:

papa francis koronavirus

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