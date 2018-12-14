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Para cezası işe yaradı! 112'yi aramayı bıraktılar!
Manisa'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni sadece bir ayda yüzlerce kez arayarak meşgul eden 6 kişi, 345'er lira idari para cezası tebliği edildikten sonra çağrı merkezini aramayı bıraktı
Para cezası işe yaradı! 112'yi aramayı bıraktılar!
14 Aralık 2018 -
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Yaklaşık 3 yıl önce acil çağrıların tek numarada toplanması hedefiyle kurulan Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2018'in 11 ayında 1 milyon 650 bin telefon geldi ve bunların yüzde 64'ünü asılsız ihbar ve gereksiz aramalar oluşturdu.

Son dönemdeki asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalarla ilgili çalışma başlatan acil çağrı merkezi yönetimi, kasımda merkezi yüzlerce kez arayarak sistemi gereksiz meşgul eden 6 telefon numarasını belirledi ve bu kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42/A maddesince idari para cezası uygulandı.


Toplam 345 lira idari para cezası uygulanan E.K'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 10 ayda bin 761, sadece geçen ay ise 838 kez aradığı saptandı.

Geçen ay 636 kez çağrı merkezini arayan E.Ş'nin, telefonda, "Haydi kızım alo de.", "Bak amca telefonda seni bekliyor.", "Haydi ablaya öğrettiğim şarkıyı söyle." şeklindeki konuşmaları kayıtlarda yer aldı.

E.Ş'ye ve benzer şekilde çağrı merkezini meşgul eden diğer 4 kişiye de aynı oranda idari para cezası uygulandı.

Para cezalarının uygulanmasının ardından söz konusu numaralardan gelen asılsız çağrıların kesilmesi dikkati çekti.

"Aramalar bıçak gibi kesildi"

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, AA muhabirine, tek çatı altında toplanan acil çağrı merkezinde asılsız ihbarların işlerini yapmalarını zorlaştırdığını söyledi.

Gereksiz aramaların önüne geçebilmek amacıyla özellikle toplumda bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini anlatan Dedeler, "Maalesef duyarsız kişilerin rahatsız etmesinde dolayı yoğunluğumuz çok fazla. Aslında pek gönlümüzden geçmiyor ama cezai işlem yapmak durumunda kalıyoruz. Bu sene ve en son geçen ay, yüzlerce kez gereksiz arama yaptığı tespit edilen toplam 6 kişiye 345'er lira idari para cezası kesildi. Her ne hikmetse biz idari cezayı kestikten sonra o 6 kişinin aramaları bıçak gibi kesildi. Artık bu şahıslar çağrı merkezini aramıyor." diye konuştu.

Dedeler, gereksiz aramaların zaman zaman yardım bekleyen kişilere ulaşılmasına da mani olduğunu vurguladı.

Merkezin hiçbir şekilde asılsız aramalarla meşgul olmaması gerektiğine işaret eden Dedeler, "Sonra biz cezai işlem yapmak zorunda kalıyoruz. Maalesef para cezası kesildikten sonra bunun farkına varıyorlar." dedi.

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