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'Para karşılığı rapor' operasyonunda hastane çalışanı, ebe, hemşire dahil 13 gözaltı
Hastane ve kamu kurumlarındaki bağlantıları sayesinde para karşılığı isteyene engelli raporu çıkartan ve hak etmeyenlerin malulen emekli olmasını sağlayan çeteye yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Şebekenin firari durumdaki 15 üyesine yönelik bu sabah saatlerinde düzenlenen ikinci dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alındı
'Para karşılığı rapor' operasyonunda hastane çalışanı, ebe, hemşire dahil 13 gözaltı
25 Mayıs 2018 -
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'engelli bazı kişilerin yasal gelirlerinin fazla olmamasına rağmen lüks bir yaşam sürdükleri' ihbarı üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kendisi de engelli olan H.Ş.'nin, hak etmedikleri halde engellilere tanınan ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen kişilere 'engelli raporu' alan bir çeteyi tespit ederek 3 Nisan tarihinde İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Para karşılığında engelli raporu alarak, emekliliği hak etmeyen kişileri dahi malulen emekli olmalarını sağlayan ve devleti milyonlarca lira mali zarara uğrattıkları belirlenen 39 kişi yakalanmıştı.

Mali Şube Polisi, şebekenin firari durumdaki 15 üyesine yönelik bu sabah saatlerinde Bağcılar, Sultanbeyli, Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Beykoz, Fatih ve Avcılar'da 16 ayrı adrese düzenlenen ikinci dalga operasyonunda 13 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Polis, firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, şebekeye yönelik ilk dalga operasyonda, şüpheliler arasında SGK çalışanı, ebe hemşire ve hastane çalışanlarının da bulunduğu kaydedilmişti.

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23
1) Osman D (Doktor)
25.05.2018 12:20:55
Bunların yaptıkları tabii ki suç ve cezalandırılmalı. Ancak, beni asıl hayrete düşüren şey, bu konuda vatandaşın da acayip "yollu" olması. İş devletten bir şeyler koparma konusuna gelince, sağcısı, solcusu, okumuşu, cahili hiç fark etmiyor. Üç kuruşluk bir hastalık ya da ameliyat geçiren herkes maluliyet raporu almak ve peşi sıra maaş bağlatmak peşinde. Sanırım, burada asıl sorun insanlarımızın önemli bir bölümündeki ilkesizlik ve seviyesizlik.
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