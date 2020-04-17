Paris Saint-Germain'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek

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17 Nisan 2020 08:33
Fransız futbol takımı Paris Saint-Germain, korona virüsle mücadele kapsamında ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek dağıtıyor.
Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme yasalaştı
İstanbul Eczacı Odası cumartesi günü için 'nöbetçi eczane' sayısını 3 katına çıkardı
Başhekim: Plazma tedavisinden sonra test sonucu negatife dönen başka örnek yok
Bilişim Vadisi'nde sağlıkçılara steril havayla solunum yapma imkanı sağlayacak cihaz geliştirildi
İngiltere’de doktorlar koruyucu ekipmanları 'son çare' olarak tekrar kullanabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 15 dakika uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi'nden sağlık çalışanları için 'Dönüşümlü mesai' önerisi
BM'den Trump'ın DSÖ kararına tepki: Kaynakları kesme zamanı değil, dayanışma zamanı
FDA'dan tükürük bazlı Kovid-19 testine onay
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