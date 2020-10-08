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Paris'te personel izinleri kaldırıldı, acil dışı ameliyatlar askıya alındı
Fransa’nın başkenti Paris’teki hastanelerde koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle personel izinleri kaldırıldı ve gerekli olmayan operasyonlar askıya alındı.
Paris'te personel izinleri kaldırıldı, acil dışı ameliyatlar askıya alındı
08 Ekim 2020 22:41 - BBC TÜRKÇE
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Hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki kapasitenin yaklaşık yarısını koronavirüs vakaları oluşuyor.

Fransa’da son 24 saatte yaklaşık 19 bin yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Paris bölgesinin sağlık yetkilisi Aurelien Rousseau, “Acil servis odaları ve normal yatak kapasitesi üzerindeki baskının artması sonucu, bölgedeki sağlık kuruluşlarına acil duruma geçmelerini söyledim” açıklamasını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını durdurmak için yeni kısıtlamalar gerekebileceğini belirtti. Macron, genel bir karantinanın gündemde olmadığını da ekledi.

Fransa, dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayıları sıralamasında dokuzuncu sırada. Salgının başlamasından bu yana 32 bin 445 koronavirüs kaynaklı ölüm tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:

paris acil servis

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