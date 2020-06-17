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Paris'te sağlık çalışanlarının protestosunda polisten biber gazıyla müdahale
Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları aldıkları düşük ücreti ve Kovid-19 sürecinde hastanelerde yetersiz ekipman olduğu gerekçesiyle protesto düzenledi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin biber gazıyla müdahale ettiği görüldü
Paris'te sağlık çalışanlarının protestosunda polisten biber gazıyla müdahale
17 Haziran 2020 11:17 - DHA
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Fransa’nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları, sendikaların organize ettiği protestolarda aldıkları düşük ücreti protesto etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin biber gazıyla müdahale ettiği görüldü.

Fransa’nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları düşük maaş aldıkları, koronavirüs (Covid-19) salgını süresince hastanelerde yetersiz ekipman olmasını ve çalışan yetersizliği gerekçesiyle protesto gösterisi düzenliyor. Kentte sendikalar tarafından izinsiz organize edilen protestolarda polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eylemcilerin kırmızı bir otomobili yan döndürdükleri ve polisin önüne barikat kurdukları görüldü.

Anahtar Kelimeler:

saglik calisanlari fransa biber gaziyla mudahale koronavirus

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