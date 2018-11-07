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Parkinson araştırmalarında sıra dışı sonuç: 'Apandisiti alınanların yakalanma riski daha az'
ABD'de yapılan araştırma, apandisiti alınan insanların parkinsona yakalanma riskinin yüzde 20 daha az olduğunu ortaya koydu. 1.7 milyon kişinin 50 yıllık verileri üzerinden yürütülen çalışmaya göre, apandisit beyin hücrelerini öldüren zehirli bir protein içeriyor. Uzmanlar "Parkinson tedavisinde devrim niteliğinde bir gelişme" diyor
Parkinson araştırmalarında sıra dışı sonuç: 'Apandisiti alınanların yakalanma riski daha az'
07 Kasım 2018 - AA
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ABD'de yapılan yeni bir araştırma, bir beyin hastalığı olan Parkinson'un bağırsaklarda başladığına işaret ediyor. Araştırmaya göre, apandisit beyin hücrelerini öldüren zehirli bir protein içeriyor ve apandisiti alınan insanların hastalığa yakalanma riskleri azalıyor.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre tedavisi olmayan Parkinson, hastalarının hareket kabiliyetiyle duyular, hafıza ve ruh hallerini etkiliyor. Michigan'daki Van Andel Ensititüsü'nde yapılan araştırma kapsamında 1.7 milyon kişinin son 50 yıldaki verileri incelendi.

Sonuçları tıp dergisi Translational Medicine'da yayımlanan araştırmaya göre, hastalığın bağırsaklarda başladığına işaret eden bulgulara rastlandı ve apandisit ameliyatı geçirenlerin Parkinson'a yakalanma risklerinin yüzde 20 daha az olduğu görüldü.

Kalın bağırsağın ağzındaki bir tüp olan apandisit, işlevsiz bir organ olarak biliniyor. Apandisite yapılan incelemeler, bu organın 'alfa sinüklein' adlı bir zehirli protein içerdiğini gösteriyor. Parkinson hastalarının beyninde de aynı protein bulunuyor.

Ancak uzmanlar, hastalığın tamamen buna bağlı olmadığına, bu nedenle apandisit aldırmanın tüm vakaları ortadan kaldıracağının söylenemeyeceğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte bilim insanları, bağırsakların bu proteinler için beslenme ortamı oluşturduğunu, proteinin daha sonra vagus sinirine (akciğer-mide siniri), buradan da beyne ulaştığını söylüyor.

Araştırma ekibinden Dr. Viviane Labrie "Bu verilere rağmen kimseye Parkinson hastalığına karşı önlem olarak apandisit ameliyatı olmayı önermiyoruz. Alfa sinükleini kontrol altında tutmak ya da fazla proteinin oluşumunu engellemeye çalışmak daha mantıklı bir yol" dedi.

Parkinson hastaları sıklıkla sindirim sorunlarından şikayet ediyor. Vagus sinirinin kesilmesi Parkinson vakalarını azaltırken, hayvanlarda yapılan araştırmalar bağırsaklarda yaşayan bakterilerin kilit önemde olduğunu gösteriyor. İngiltere'deki 'Parkinson's UK' derneğinden Claire Bale, araştırmayla ilgili olarak "Bu araştırma gerçekten önemli, çünkü hastalığın beyin dışında başlıyor olabileceğini gösteren en ciddi bulguları içeriyor. Bu bilim dünyası için devrim niteliğinde bir gelişme" diye konuştu. Bale "Hastalığın nerede ve nasıl başladığını anlamak, hastalığı durduraracak ya da önleyecek tedavilerin geliştirilmesi için yaşamsal önemde" ifadelerini kullandı.

Araştırmada, neredeyse herkesin apandisinde alfa sinüklein proteini olduğu bilgisine ulaşıldı. Parkinson hastaları ve sağlıklı insanların protein yapıları farklılıklar gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:

parkinson translational medicine dr viviane labrie

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