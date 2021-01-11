Parkinson hastalarına özel Türkiye’deki ilk dijital egzersiz uygulaması Parkinson ile Yaşam

2000’li yılların başında yurt dışına açılma kararı alan Nobel, 2002 yılında yurt dışındaki ilk organizasyonlarını Özbekistan ve Kazakistan’da hayata geçirdi. Yıllar içerisinde, yurt dışında 20 ülkede kendi ekipleri ile faaliyet gösteren bir konuma ulaştı. Yaklaşık 3 bin kişilik uzman kadrosu bulunan Nobel, uluslararası standartlara göre ürettiği nitelikli ürünlerini yaklaşık 50 ülkeye ihraç ediyor. 2009 yılında ilaç ihracatındaki ilk liderliğini kazanan Nobel, 2018 ve 2019 yıllarında, eczacılık ürünleri ihracatında yine ilk sırada yer aldı. 2014 yılında biyoteknoloji alanında faaliyetlerine başlayan Nobel İlaç, bugün üç ülkede beş üretim tesisi, Ar-Ge bölümleri ve geniş ürün yelpazesi ile faaliyetlerine devam ediyor.

Nobel İlaç bünyesinde 2009 yılında kurulan Merkezi Sinir Sistemi ekibi, 10 yılı aşkın süredir Türkiye ilaç sektörüne hizmet etmeye devam etmektedir. Pazarlama ve saha ekibi ile psikiyatri ve nöroloji alanında çalışmaya devam eden Merkezi Sinir Sistemi grubunda, şu anda aktif çalışılan 10 adet marka bulunmaktadır. Merkezi Sinir Sistemi ekibi deneyimli pazarlama kadrosu ile psikotik bozukluklar, duygudurum bozukluğu, demans ve Parkinson hastalığı gibi alanlarda hem hekimlere hem de hastalara fayda sağlayabilmek adına her türlü öncü ve yenilikçi çalışmayı büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

Parkinson hastalığı, ileri yaştaki yetişkinlerde Alzheimer hastalığından sonra en yaygın görülen ikinci nörodejeneratif hastalıktır. Daha çok 55-65 yaşları arasında görülmeye başlar. Beyinde dopamin eksikliğine bağlı olarak hareket işlevleri etkilenir ve hastalığın belirtileri ortaya çıkar. Parkinson hastalığı hareketlerde yavaşlık, uzuvlarda titreme, kaslarda sertlik, daha az sıklıkta da duruş ve denge bozukluğu gibi belirtilerle seyreden ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Bunların yanı sıra koku duyusunun azalması, uzuv ve eklemlerde ağrı, ruhsal çöküntü hâli (depresyon), uyku bozuklukları, unutkanlık gibi hareket dışı belirtiler de gelişebilir.

Parkinson hastalığının tedavisi şu anda farmakolojik ajanlar ve uygun hasta grubunda cerrahi tedaviler ile yapılmaktadır. Parkinson hastalarının yaşam kalitesini artıracak farmakolojik tedavilerin yanında, nonfarmakolojik tedaviler de çok önemli bir yer tutmaktadır. Hareketlerin yavaşlığı, kasların sertliği, duruş ve dengeyi koruyan reflekslerin azalması, hastanın hareketliliğiyle birlikte yaşam kalitesini bozmaktadır. Hastalık ilerledikçe, kişilerde hareket etme, yürüme, yataktan kalkma ve kendi başına bağımsız yaşayabilme gibi günlük aktivitelerde ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Hastalığın tedavisinde gerekli egzersizleri düzenli olarak yapmak; yüz ve mimik hareketleri, konuşma, ses, yutma ve solunum terapisi uygulamak, hastaların tüm yaşamları boyunca tedavilerini desteklemekte ve günlük yaşamlarına önemli katkı sağlamaktadır.

Ülkemizde yaklaşık 150 bin Parkinson hastası olduğu düşünülmektedir ve her yıl daha fazla kişi bu hastalıkla karşılaşmaktadır. Parkinson hastalarının ilaç tedavilerine ek olarak, beden hareketleri çalışmalarının, hastalığın seyrinde ileri derecede yarar sağladığı birçok çalışma ile kanıtlanmıştır. Fiziksel egzersiz, bu hastalığın evrensel reçetesi olarak kabul edilmektedir.

Bu bilgiler ışığında, Nobel İlaç Merkezi Sinir Sistemi Grubu, Parkinson hastalarının egzersizlere kolayca ulaşabilmesini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak amacı ile Türkiye’de ilk olan bir dijital projeye imza attı. ‘SAĞLIK İÇİN DEĞER’ sloganı ile yola çıkan, büyük bir titizlik ve özveriyle çalışılarak ortaya çıkarılan ‘PARKİNSON ile YAŞAM’ mobil aplikasyonu, App Store ve Google Play üzerinden tüm hekim, hasta ve hasta yakınlarının kullanımına ücretsiz olarak sunuldu. Parkinson ile Yaşam uygulamasıyla, Parkinson hastalığı tedavisinde reçeteye yazılmayan, ancak ilaçlar kadar önemli olan egzersizlerin hastalar, hasta yakınları ve hekimlerle buluşturulması amaçlanıyor.

Bu önemli projenin koordinatörlüğünü Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve aynı zamanda Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Dilek İnce Günal gerçekleştirdi. Egzersizler ile ilgili içerikler, Parkinson hastalığı alanında uzun yıllardır çalışan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalından Uzman Fizyoterapist Çiğdem Beşer ve Nöroloji Ana Bilim Dalından Uzman Fizyoterapist Hakan Beşer tarafından oluşturuldu.

Parkinson hastalarına özel egzersiz uygulaması Parkinson ile Yaşam’da, Parkinson hastalarının hastalık süresince daha bağımsız olmalarını sağlayan, hastalığın evrelerine göre ayrılmış ve evde tek başına veya yakınları ile yapabilecekleri 90’dan fazla temel egzersiz videosu bulunuyor. Bu uygulamada, sadece hareket egzersizleri videoları değil; hastaların ihtiyaç duyduğu yutma, solunum, konuşma, yüz ve mimik egzersizi videoları da yer alıyor. Uzman fizyoterapistlerin uygulamalı anlatımlarını içeren bu videoları, hastalar veya hekimler uygulamada bulunan “Bana Özel” bölümüne ekleyerek kendilerine veya hastalarına özel egzersiz setleri yaratabilecek. Ayrıca egzersiz videolarının yanında, ev yaşamını kolaylaştıracak pratik bilgiler ve ilaç zamanı hatırlatma modülü gibi hastalarımızın yaşam kalitesini yükseltecek ek alanlar da Parkinson ile Yaşam uygulamasının kullanıcılarına sunduğu diğer avantajlardan birkaçı...

Uygulama, Türkiye'de Parkinson hastalarına yönelik geliştirilen ilk uygulama olma özelliğini taşıyor. Bu nedenle, Parkinson ile Yaşam uygulaması ile Parkinson hastalığında ihtiyaç olan önemli bir alanı sahiplenen Nobel İlaç, Parkinson hastalığı ile mücadeleye yenilikçi bir soluk getirerek, Parkinson hastalarının ve hasta yakınlarının yaşam kalitesinin artmasında fayda sağlamanın yanı sıra toplumda da Parkinson hastalığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.