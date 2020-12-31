Parkinson hastalığında apomorfin tedavisi alternatif bir yöntem olarak değerlendirilebilir

Sonkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "dopamin" adlı hormonun eksikliğinden kaynaklanan ve genelde 60'lı yaşlarda başlayan Parkinson hastalığının sık görülen belirtileri arasında dinlenme halindeyken tek elde oluşan titreme, vücutta katılık ve yürüme problemlerinin bulunduğunu söyledi.

Bu hastalıkta kullanılan ilaçların etki süresinin zamanla azalabildiğini belirten Sonkaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu nedenle kullanılan ilaç sayısının artırıldığı ve ilaç yan etkileriyle mücadele edilmesinin zor hale geldiği durumlar yaşanabiliyor. Bu durumlarda ileri düzey tedavi yöntemleri tercih edilebiliyor."

Sonkaya, Kovid-19 salgını nedeniyle parkinson hastalarının takibinde ve ileri düzey tedavi yöntemlerinin uygulanmasında aksaklıklar yaşanabileceğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Parkinson hastalığında kullanılan ilaçtan beklenen fayda sağlanamadığında apomorfin tedavisi alternatif bir yöntem olarak değerlendirilebilir. İleri parkinson hastalarında apomorfin tedavisi etkili ve özellikle salgın sürecinde diğer ileri tedavilere göre uygulanması kolaydır. Aynı zamanda gerektiğinde geri dönüşlü bir tedavi yöntemidir."

- "Apomorfin pompası küçük, hafif ve dikkat çekmeyen bir cihazdır"

Rıza Sonkaya, 40 yıldan uzun süredir parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan apomorfinin, beyinde dopamin hormonunun etkilerini taklit ederek faaliyet gösterdiğini ve daha çok karın bölgesinden iğneyle uygulandığını ifade etti.

Apomorfinin aralıklı veya sürekli şekilde uygulanan formları olduğunu vurgulayan Sonkaya, şunları kaydetti:

"Özellikle sabah saatlerinde hastalar ilaçlarını kullandıktan sonra, uzun süre hareketlerinde aşırı yavaşlama devam ediyorsa apomorfin iğnesi kullanılabilir. İlacın, sindirim sistemine uğramadan, kan dolaşımı yoluyla kısa sürede beyne ulaşması, meydana gelen hareket zorluğunun 10-15 dakika gibi kısa bir sürede geçmesini sağlar."

Hastanın şikayetleri ağızdan verilen ilaç tedavilerine rağmen gün boyu amaçlanan kadar hafiflemiyorsa apomorfinin sürekli tedavisine başlanabileceğini aktaran Sonkaya, "Apomorfin tedavisi, bu tedavi için dizayn edilmiş bir pompa yoluyla uygulanır. Bu pompa, ince bir hortum aracılığıyla önceden doldurulmuş bir şırıngadan vücuda apomorfin salınımı yapar. Apomorfin pompası küçük, hafif ve dikkat çekmeyen bir cihazdır. Boyutu bir cep telefonu kadardır ve kıyafetin altında kolayca taşınabilir. Kullanılan iğneler çok ince ve küçüktür, kolaylıkla uygulanabilir. Apomorfin tedavisi parkinson ilaçlarıyla birlikte kullanılabilir. Sürekli apomorfin tedavisi alan hastaların birçoğunda ağızdan alınan parkinson ilaçlarının dozu ve sayısı azaltılabilir." dedi.

