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Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi
Kolombiya'da pandemi süreci yasaklarına uymayarak parti düzenleyen kişiler, doktor komşuları tarafından uyarılınca çılgına döndü. Duyarsız kişiler, yasakları hatırlatan doktoru tekme tokat döverken o anlar apartman kamerasına yansıdı.
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi
09 Eylül 2020 17:31 - DHA
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Kolombiya'da duyarsız bir aile koronavirüs salgını kapsamında getirilen yasağa aldırış etmeden 30 kişinin katılımıyla parti düzenledi. Komşusunu uyarmak isteyen bir doktorsa bu hareketinden dolayı darp edildi. Hezimete uğrayan doktorun o anları apartmanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle yasağa rağmen parti düzenleyen komşusuna uyarıda bulanan doktor Dalila Penaranda komşuları tarafından darp edildi. Olay, Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde meydana geldi. Doktor Penaranda ve hizmetlisi Carmen Perez, komşularının pandemi nedeniyle yasaklanmasına rağmen parti düzenlenmesine isyan etti. Penaranda, yasağa rağmen düzenlenen partide yüksek sesle müzik açan komşularını uyarmak istedi. Yasağa rağmen düzenlenen partide 30 kişinin bulunduğu kaydedildi.

YUMRUKLAR TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Penaranda, üst kattaki komşuları Martin Parra ve Fanny Franco ile partiyi sonlandırmaları için uyarıda bulundu. İki taraf arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Franco doktor Penaranda'ya tokat attı. Daha sonra partide bulunan konuklardan Assad Baraque ve Jalim Rebaje'nin de Penaranda'ya saldırdı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Öte yandan olay yerine gelen ve kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

"PARTİ DÜZENLEMEK YASAK, KUTLANACAK BİR ŞEY YOK"

Barranquilla Belediye Başkanı Jaime Pumarejo ise ev sahiplerini ve partiye katılanları eleştirerek "Parti düzenlemek yasak, kutlanacak bir şey yok. Yetkililer, bu tedbiri ihlal edenlere karşı hareket edecekler. Bu tedbiri ihlal edenler sevdiklerini kaybeden ailelerin çektiği acılarla oynayamazlar ya da şehrin normale dönme çabalarını bir kenara atamazlar" dedi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Partiyi düzenleyen Martin Parra ve Fanny Franco ve katılımcılarının para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:

parti doktor doktor penarandaya tokat atti yumruklar doktora siddet

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