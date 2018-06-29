PAÜ Tıp Fakültesinde mezuniyet coşkusu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, törende yaptığı konuşmada, Denizli'de öğrencileri en iyi şekilde ağırlamak için gayret gösterdiklerini belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapacak hekimlere Denizli'de bir evleri olduğunu, kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedefleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmada mezun olan doktorlara da büyük görevler düştüğünü dile getiren Değirmenci, genç doktorlara hayatlarının bundan sonraki kısmında ve görevlerinde başarılar diledi.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ da genç hekimlerin uzun tıp eğitimi maratonunu ve zorlu sınavları aşarak sorumluluğu çok, manevi hazzı yüksek bir meslek sahibi olduklarını belirtti.

Eğitimleri boyunca daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için üstün çaba sarf ettiklerini ifade eden Bağ, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve insanlığa hizmet etmeyi öncelikli hedef olarak seçtiniz. Özveri ile bıkmadan, usanmadan çalışarak bugünlere geldiniz. Artık sürekli yenilenmeyi, gelişmeleri yakından takip etmeyi, bilimsel araştırma ve çalışmaların merkezi olmayı gerektiren bir mesleğin sahiplerisiniz. Sizler yarının sahipleri ve ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak kişilersiniz. Sizler, Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' dediği gençlersiniz."

PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çiftçi de "Fakültemize geldiğiniz ilk günden itibaren eğitim sürecinde yaşanan tüm zorluklara, bunaltıcı nöbetlere ve bitmek tükenmek bilmeyen sınavlara katlandınız. Bunların tümünün sizlerin iyi birer hekim olabilmeniz için olduğunu biliyorsunuz. Unutmamak gerekir ki tüm bu sıkıntılar geride kalmıştır, lakin öğrendikleriniz ömür boyu sizinle olacaktır. Sizlere zor günlerin bittiğini söylemek isterdim ancak tıp eğitiminin ömür boyu devam edeceğini ve hayat denen zorlu maratonun yeni başladığını hatırlatmakta fayda görüyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere mezuniyet belgesi ve hediye takdiminin ardından mezun öğrenciler, PAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağdaş Erdoğan önderliğinde Hipokrat Yemini etti ve keplerini havaya attı.

Törene Denizli Valisi Hasan Karahan ile diğer protokol üyeleri de katıldı.