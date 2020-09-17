PCR ve antikor testlerini bir arada uygulamak, Covid-19 teşhisini önemli ölçüde artırıyor

PCR testleri, virüsün varlığını doğrulamak için oldukça önemlidir. Genellikle bir çubuk yardımıyla burun deliklerinin içine veya boğazın arkasına sürüntü yoluyla uygulanır. PCR testlerinde enfeksiyonun üzerinden 5 günden geçmiş ise virüsü tespit etmek zorlaşabilir. Antikor testleri ise enfekte bireylere tanımlamanın alternatif bir diğer yoludur. Ancak antikorlar, genellikle enfeksiyondan en az altı gün sonrasına kadar ortaya çıkmıyor.

Cambridge Üniversitesinde Terapötik İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünden Profesör Ravi Gupta, iki ana test türü olan PCR ve antikor testlerinin her ikisinin de ayrı kısıtlamaları olduğunu, fakat bu iki test birleştirilip uygulandığı takdirde sonucun güvenilirliğinin büyük oranda artacağını belirtti.

Profesör Gupta ve ekibi, Cambridge Üniversitesi Hastanelerindeki 45 hastada virüsü tespit etmek için PCR ve antikor testlerini bir arada uyguladı. Çalışma, Cell Reports Medicine’da da yayınlandı.

Çalışma sonucunda, PCR testi ve antikor testi birleştirilince Covid-19’lu hastayı doğru teşhis etmedeki oran yüzde yüze ulaştı. Gupta, PCR ve antikor testini birleştirmenin, özellikle enfeksiyonun orta ile şiddetli seyrettiği hastalarda hastalığın hızlı bir şekilde teşhis edilmesinde ezber bozacağını dile getirdi. Ayrıca Gupta, bu testlerin grip mevsiminde her iki hastalığın da doğru teşhis edilmesinde önemli olacağını sözlerine ekledi.

Araştırma, Wellcome tarafından finanse edildi ve Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Cambridge Biyomedikal Araştırma Merkezi ve Cambridge Klinik Araştırmalar Birimi tarafından desteklendi.

