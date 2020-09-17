Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
PCR ve antikor testlerini bir arada uygulamak, Covid-19 teşhisini önemli ölçüde artırıyor
Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, yeni PCR testi samba II’nin Covid-19 tedavi süresini azalttığı ve hastalığın teşhis edilmesinde mevcut testlerden daha hızlı olduğu öne sürüldü.
PCR ve antikor testlerini bir arada uygulamak, Covid-19 teşhisini önemli ölçüde artırıyor
17 Eylül 2020 16:43 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

PCR testleri, virüsün varlığını doğrulamak için oldukça önemlidir. Genellikle bir çubuk yardımıyla burun deliklerinin içine veya boğazın arkasına sürüntü yoluyla uygulanır. PCR testlerinde enfeksiyonun üzerinden 5 günden geçmiş ise virüsü tespit etmek zorlaşabilir. Antikor testleri ise enfekte bireylere tanımlamanın alternatif bir diğer yoludur. Ancak antikorlar, genellikle enfeksiyondan en az altı gün sonrasına kadar ortaya çıkmıyor.

Cambridge Üniversitesinde Terapötik İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünden Profesör Ravi Gupta, iki ana test türü olan PCR ve antikor testlerinin her ikisinin de ayrı kısıtlamaları olduğunu, fakat bu iki test birleştirilip uygulandığı takdirde sonucun güvenilirliğinin büyük oranda artacağını belirtti.

Profesör Gupta ve ekibi, Cambridge Üniversitesi Hastanelerindeki 45 hastada virüsü tespit etmek için PCR ve antikor testlerini bir arada uyguladı. Çalışma, Cell Reports Medicine’da da yayınlandı.  

Çalışma sonucunda, PCR testi ve antikor testi birleştirilince Covid-19’lu hastayı doğru teşhis etmedeki oran yüzde yüze ulaştı. Gupta, PCR ve antikor testini birleştirmenin, özellikle enfeksiyonun orta ile şiddetli seyrettiği hastalarda hastalığın hızlı bir şekilde teşhis edilmesinde ezber bozacağını dile getirdi. Ayrıca Gupta, bu testlerin grip mevsiminde her iki hastalığın da doğru teşhis edilmesinde önemli olacağını sözlerine ekledi.
Araştırma, Wellcome tarafından finanse edildi ve Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Cambridge Biyomedikal Araştırma Merkezi ve Cambridge Klinik Araştırmalar Birimi tarafından desteklendi.
 

Anahtar Kelimeler:

pcr testleri cambridge universitesi antikor testleri enfekte

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.