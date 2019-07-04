Pediatristler göçmen çocuklar için endişeli: Tesislerde tek bir çocuk doktoru yok!

Amerikan Pediatrist Akademisi Başkanı Dr. Colleen Kraft, “Çizimlerin bu kadar gerçekçi ve korkunç olması bize bu çocukların yaşadıklarına dair bir fikir veriyor. Bir çocuk bunu çizdiğinde, bize çocuğun kendini hapiste hissettiğini söylüyor.” ifadelerini kullandı

Amerikalı pediatristlerin göçmen çocuklarının gümrük sınır kapısında çizdikleri resimleri kamuoyu ile paylaştı. CNN'de yer alan habere göre; ABD Gümrük ve Sınır Koruması ile Amerikan Pediatrist Akademisi görüşmelerinde sınırda çocuk doktorlarının bulunması kararı çıkarılmamasına pediatristler tepkili.

Çocuk doktorları grubunun şu anki başkanı olan Dr. Sara Goza, CNN'e yaptığı yazılı açıklamada geçen hafta sınırda iki ABD Gümrük ve Sınır Koruması tesisini gezdiğini ve "her ikisinde de tek bir çocuk doktoru ile karşılaşmadığını" söyledi.

Dr. Sara Goza izlenimlerini “Kapıya girdiğimizde beni vuran ilk şey kokuydu. Ter, idrar ve dışkı kokusuydu. Bu tesisler çocuklar için güvenli değil." sözleri ile anlattı.