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Pendik'te acil serviste doktora saldırı
İstanbul Pendik'te, alkollü olduğu iddia edilen kadın, acil serviste görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı.
Pendik'te acil serviste doktora saldırı
20 Kasım 2021 10:31 -
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Olay İstanbul Pendik'te geçtiğimiz çarşamba günü yaşandı. Otelde kavga eden çift sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İşlemleri yapılan çiftten alkollü olduğu iddia edilen kadın bir anda hastanede görevli Doktor Esma Demir'in saçını çekti.

Kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti. Doktor, uzun uğraşlar sonucu kadından kurtarılabildi. Doktor Esma Demir, saldırgandan kadından şikayetçi oldu.

 

 

Bakan Koca'dan saldırıya tepki

Polis soruşturmasının sürdüğü olayı Esma Demir sosyal medya hesabından duyurdu.

"Artık yeter" diye haykıran Demir, saldırının güvenlik kamerasını görüntüleri de paylaştı.

Saldırıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da sert tepki geldi. Koca, sosyal medya hesabından Doktor Demir'e destek vererek "2020’de yapılan değişiklikle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını yasa 1,5’la çarpıyor. Sonuç alamadık. İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma’ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. “Artık yeter” çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz." ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:

esma demir saglikta siddet

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