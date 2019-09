Penisilin alerjisi olduğu bildirilen 10 hastadan 9'unda alerjiye rastlanmadı

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği İlaç Alerjileri Çalışma Grubu tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, "Penisilin Alerji Günü" dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

Prof. Dr. Şekerel, ilaç alerjisinin her an her ilaca karşı gelişebileceğini belirterek antibiyotikler, ağrı kesiciler ve epilepsi hastalığının tedavisine yönelik kullanılan ilaçlarda bu alerjilerin daha sık görüldüğünü söyledi.

İlaç alerjilerinin uygunsuz, bilinçsiz ve abartılı kullanımına bağlı olarak gelişebildiğini anlatan Şekerel, ilaca karşı reaksiyonların kullanımdan hemen sonra, aylar sonra ya da aralıklı kullanımına bağlı olarak hafif ya da yaşamı tehdit eden ağır bir reaksiyona kadar değişkenlik gösterebildiğini belirtti.

Prof. Dr. Şekerel, ilaç alerjilerinin deride kızarıklık, solunum, dolaşım ve sindirim sisteminde reaksiyonlara yol açabildiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Penisilin grubu antibiyotikler önemli silahlarımızdan birisidir. Gerçekte penisilin alerjisi olduğu düşünülen hastaların çok az bölümünde gerçek penisilin alerjisi vardır. Penisilin alerjisi olduğunu bildiren 10 hastadan 9'unda penisilin alerjisine rastlanmıyor. Gerçek bir alerji olup olmadığı ise alerji uzmanları tarafından yapılan testlerde ortaya konulabilir. Tehlikeli reaksiyonlar, enjeksiyon yoluyla yapılan tedavilerde görülür."

"100 liralık ilaç harcamasının 4 lira 64 kuruşu antibiyotiklere gidiyor"

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz ise konuşmasında, akılcı antibiyotik kullanımı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gürsöz, Türkiye'nin antibiyotik tüketim hızını Avrupa'da en yüksek oranda azaltmayı başaran bir ülke olduğunu belirterek 2011'de bin kişi başına 42 birim olan antibiyotik tüketim oranının geçen yıl 30 birime gerilediğini söyledi.

Türkiye'de bir milyonu aşkın reçete yazıldığını ifade eden Gürsöz, 2011'de her yüz reçetenin 35'inde antibiyotik bulunduğunu, bu oranın da geçen yıl yüzde 25'e kadar gerilediğini bildirdi.

Gürsöz, 2011'de 218 milyon antibiyotik tüketim oranının da geçen yıl itibarıyla 166 milyona gerilediğini ifade ederek "Parasal değer olarak bakıldığında, 2011'de ilaca harcadığımız her 100 liranın 10 lirası antibiyotiklere ödendi. Bu rakam 2018'de 4 lira 64 kuruşa geriledi. Şu anda 100 liralık ilaç harcamasının 4 lira 64 kuruşu antibiyotiklere gidiyor." dedi.

"Çocuklarda en sık alerji antibiyotik kullanımlarında görülüyor"

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zülfikar Akelma, çocukluk çağında ilaç alerjisinin daha az görüldüğünü dile getirerek "Herhangi bir ilacı kullanırken, ciltte oluşan kabarıklık, kızarıklık, kaşıntı başta olmak üzere beklenmeyen bir bulgu olunca ilaç alerjisi yönünden ele alınmalıdır." dedi.

Akelma, çocuklarda sık kullanılan ilaçların başında antibiyotikler ve ateş düşürücülerin geldiğini aktararak "Çocuklarda özellikle antibiyotiklere bağlı alerjiler sık görülmektedir. Bu enfeksiyonların çoğuna virüsler neden olur. İlaç kullanan, özellikle de antibiyotik kullanan bir çocuğun vücudundaki kabarıklık, kızarıklık hem enfeksiyona bağlı hem de kullandığı ilaçlara bağlı gelişmiş olabilir." dedi.

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği, İlaç Alerjileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu ise alerji uzmanı tarafından yapılan değerlendirme sonrası ilaç testlerinin reaksiyondan 1-6 ay sonra yapılabildiğine işaret ederek "İlaç alerjisi tanınız, alerji uzmanı tarafından doğrulandıktan sonra İlaç Alerjisi Kimlik Kartı düzenlenecektir. Bu kartta, kullanılması gereken ilaçlar ve kullanılabilecek ilaçlar belirtilecektir. Bu kimlik her zaman yanınızda olmalı ve ilaç yazan veya uygulayan sağlık çalışanına mutlaka gösterilmelidir." dedi.