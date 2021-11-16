Penisilin, çocuklarda romatizmal kalp hastalığının ilerlemesini önemli ölçüde azaltıyor

MEDİMAGAZİN-Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü (MCRI), Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi, Uganda Kalp Enstitüsü ve Washington'daki Ulusal Çocuk Hastanesi tarafından yürütülen araştırma, erken taramanın küçük çocuklarda ciddi romatizmal kalp hastalığının ilerlemesini ve ölümünü önlemede kritik olduğunu da gösterdi. .

Romatizmal kalp hastalığı dünya çapında 40,5 milyon insanı etkilemekte ve her yıl en az 306 bin ölüme neden oluyor. Bu hastalığa bir Streptokok vakasının ardından kalbin kapakçıklarının zarar görmesi neden olur.

Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi Doçenti Andrea Beaton, bu çalışmaya kadar antibiyotiklerin gizli romatizmal kalp hastalığının ilerlemesini önlemede etkili olup olmadığının bilinmediğini söyledi.

"Deneme, romatizmal kalp hastalığında ilk çağdaş randomize kontrollü çalışmadır. Sonuçlar kendi başlarına inanılmaz derecede önemlidir, ancak aynı zamanda ihmal edilen bu kardiyovasküler hastalığı ele almak için yüksek kaliteli klinik çalışmaların mümkün olduğunu da göstermektedir” dedi.

Deneme, gizli romatizmal kalp hastalığı olan 5-17 yaşları arasındaki 818 Ugandalı çocuğu içeriyordu. Katılımcılar ya iki yıl boyunca dört haftalık penisilin enjeksiyonları aldılar ya da tedavi görmediler. Hepsine, denemenin başında ve sonunda ultrason ile kalbin görüntülerini ürettiği ekokardiyografi taraması yapıldı.

New England Journal of Medicine'de yayınlanan taramalardan elde edilen bulgular, penisilin alan sadece 3 (% 0.8) katılımcının latent romatizmal kalp hastalığı ilerlemesi yaşadığını, buna karşı tedaviyi almayan 33 kişide (% 8.3) bildirdi.

MCRI'den Dr Daniel Engelman, sonuçların hastalık gelişiminde önemli bir azalma gösterdiğini ve tahmin edilenden daha önemli olduğunu söyledi.

"Sonuçlar, iki yıl boyunca tedavi gören gizli hastalığı olan her 13 çocuk için bir çocuğun daha ciddi hastalık geliştirmesini önleyeceğini gösteriyor. Şiddetli, kronik bir hastalık için önleyici bir strateji olarak bu çok önemli bir bulgudur” dedi.