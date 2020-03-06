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Performans ödemelerinde katsayı dikkate alınacak, İşte tüm branşların unvan katsayıları!
Sağlık Bakanlığı personele ödeyeceği ek ödemelerde branşları unvan katsayılarına göre ayırdı.
Performans ödemelerinde katsayı dikkate alınacak, İşte tüm branşların unvan katsayıları!
06 Mart 2020 -
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MEDİMAGAZİN-Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Mart tarihinde yayımlandı. Yönetmeliğe göre her branşa ait hizmet alanına göre kadro ünvan katsayıları belirlendi.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ek ödemelerde kullanılmak üzere oluşturulan katsayılar hizmet puanının hesaplanmasında, hizmet puanı da Net performans puanının hesaplanmasında kullanılacak ve buna göre ödemeler yapılacak.

Kadro ünvan katsayılartı da branşlara göre şu şekilde belirlendi:

 

 

Hizmet puanının hesaplanması

MADDE 11 - (1) Mesai içi, mesai dışı, özellikli tıbbi işlemler ve uluslararası sağlık hizmetleri hizmet puanları, madde 9 ve 10'a göre hesaplanan ilgili ham puanların hizmet verimlilik katsayısı ve hizmet alanı kadro unvan katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.

Hizmet puanı = Ham puan x Hizmet verimlilik katsayısı x Hizmet alanı kadro unvan katsayısı.


Net performans puanının hesaplanması

MADDE 12 - (1) Mesai içi net performans puanı; mesai içi hizmet puanı, bilimsel çalışma destek puanı ve ek puanın toplamından oluşur. Mesai dışı net performans puanı, uluslararası sağlık hizmeti net performans puanı ve özellikli tıbbi işlemler net performans puanı ise kendi hizmet puanlarından oluşur.

a) Mesai içi net performans puanı = Mesai içi hizmet puanı + Bilimsel çalışma destek puanı + Ek puan.

b) Mesai dışı net performans puanı = Mesai dışı hizmet puanı.

c) Uluslararası sağlık hizmeti net performans puanı = Uluslararası sağlık hizmetleri hizmet puanı.

ç) Özellikli tıbbi işlemler net performans puanı = Özellikli tıbbi işlemler hizmet puanı

Anahtar Kelimeler:

ek odeme kadro unvan katsayilari hizmet puani

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People
2
1) recep ünverdi (uzman doktor)
06.03.2020 14:06:36
Yönetmeliğin bu biçimiyle ayrımcılık içerdiği çok açık. Aynı fakülteyi bitirmiş, aynı sınavla uzman olmuş (not: biyokimya, mikrobiyoloji puanları çok daha yüksek), aynı sorumlulukta, aynı yetkide kişiler arasında ayrımcılık olduğu ortada. Bu iş yargıdan döner. Zaten bir iş yapmak istemiyorsan böyle yapacaksın. Şimdi günah keçisi laboratuvarcılar olacak. ''Napalım, biz yaptık onlar engelledi.'' diyecekler. Zekice.
People
2
2) Mehmet gümüş (Yan dal Uzman doktor )
06.03.2020 13:47:54
İlginç bir liste kriterler neye göre Acaba?
Örneğin 5 yıl dahiliye uzmanı olmuş + mecburi hizmet + 3 yıl yan dal + mecburi hizmet +1 yıl kit deneyimi olan ve ilik nakli yapan hematoloji ile, sadece sünnet yapan çocuk cerrahinin katsayısı nasıl aynı olur. Şöyle deselerdi mesela, ayda 5 tane a1 ameliyat yapan çocuk cerrahı deseler eyvallah.... (22 yıllık meslek hayatımda gördüğüm çocuk cerrahlarından bahsediyorum) kanser var yok gibi çok çok önemli bir tanı, koyan, ciddi dava ve malpraktis riskine olan patolog ile cildiye nasıl aynı olur
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